Ob ihn die Sehnsucht nach Süden und Sonne angetrieben hat? Ein 37-jähriger Fahrradfahrer aus München hat sich jedenfalls am Samstagmorgen auf die Autobahn 8 in Richtung Salzburg verirrt. Die Autobahnpolizei Holzkirchen und die Polizei Unterhaching setzten der ungewöhnlichen Tour an der Anschlussstelle Unterhaching in südlicher Fahrtrichtung ein Ende. Auf Nachfrage gab der Radler an, er habe sich verfahren. Zudem wurde bei ihm ein hoher Atemalkoholwert, über 1,7 Promille festgestellt. Den Fahrradfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.