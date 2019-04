7. April 2019, 22:28 Uhr Unterhaching Radler diskutieren

Viele Menschen fahren zur Arbeit von Unterhaching und Taufkirchen nach München, aber auch in umgekehrter Richtung. Was also tun die Gemeinden, um nachhaltige Mobilität zu stärken? Wie fahrradfreundlich sind die Gemeinden? Und was sagen die Ergebnisse des diesjährigen Fahrradklima-Tests des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) aus? Das sind nur einige der Fragen, die beim neu gegründeten Stammtisch des ADFC-Kreisverbands am Mittwoch, 10. April, im Unterhachinger Wirtshaus Kammerloher, Hauptstraße 51, besprochen werden. Beginn ist um 18.30 Uhr.