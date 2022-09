Das Tiny House von Felicia Rief und Jonas Bischofberger steht in einem Garten in Pullach.

Auch im Umland von München ist das Leben in Tiny Houses durchaus möglich, das beweist ein Beispiel aus Pullach. In Unterhaching hat die SPD solche Minihäuser jetzt sogar als Angebot der Gemeinde für junge Leute ins Spiel gebracht.

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Das neue Zuhause ist 7,50 Meter lang, 2,55 Meter breit, vier Meter hoch und steht seit einem halben Jahr in einem Garten in Pullach. Tiny House nennt sich diese Wohnform auf kleinem Raum, die Felicia Rief und Jonas Bischofberger für sich entdeckt haben und von der sie sagen, sie sei flexibel, bezahlbar und selbstbestimmt. Immer mehr Menschen zeigen Interesse an diesen mobilen Kleinwohnungen, sodass mittlerweile auch die Städte und Gemeinden nach und nach ihre anfänglichen Vorbehalte aufgeben. Denn Tiny Houses können dazu beitragen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. So sieht das auch die SPD in Unterhaching, die am Mittwochabend einen entsprechenden Antrag im Ferienausschuss gestellt hat.

Sich während des Studiums oder der Berufsausbildung eine eigene kleine Wohnung leisten zu können, das ist für junge Leute in und um München geradezu unmöglich. Exorbitante Mieten machen den Start ins eigene Leben schwierig, die eigenen vier Wände sind kaum finanzierbar. Warum also nicht gerade für die Jüngeren in der Gemeinde "diesen Wohntrend des 21. Jahrhunderts aufnehmen", fragt die SPD und schlägt vor, über die gemeindeeigene Wohnbaugesellschaft GWU die Vermietung von Tiny Houses oder Ähnlichem zu ermöglichen. Ein Pilotprojekt zumindest wäre ein erster Schritt.

Für ein ganzes Dorf ist in Unterhaching kein Platz

Diese mobile Kleinwohnform ist bislang überwiegend im ländlichen Raum zu finden, wo große Grundstücke zur Verfügung stehen und niemand daran denkt, in die Höhe zu bauen, um den teuren Grund optimal für Wohnraum auszunutzen. So wurde 2017 in Mehlmeisel im Fichtelgebirge das erste Tiny-House-Dorf Deutschlands gegründet. Dass es für eine ganze Siedlung der Kleinst-Häuser in dem dicht besiedelten suburbanen Unterhaching sicherlich kein Grundstück gibt, weiß auch SPD-Fraktionsvorsitzender Peter Wöstenbrink, der den Antrag formuliert hat. Ihm schwebt eher vor, für eine feste Bebauung nicht geeignete Grundstücksteile für das Tiny-House-Projekt zu nutzen. Noch will er sich nicht konkret dazu äußern, welche das sein sollen. Er habe bereits Ideen, warte aber auf Vorschläge der Verwaltung.

Eine gewissen Skepsis schlug ihm im Ausschuss allerdings entgegen. So kündigte die Zweite Bürgermeisterin Johanna Zapf (Grüne), die die Sitzung leitete, an, dass genau geprüft werden müsse, ob Tiny Houses ökologisch vertretbar seien und nicht einen zu hohen Heizbedarf haben. Den sieht ihr Grünen-Kollege Stefan König vor allem deshalb, da diese Minihäuser nur aus Außenwänden bestehen. Korbinian Rausch von der CSU findet die Idee zwar "total charmant", sieht darin aber für Unterhaching "wegen der geringen Geschossfläche und der Energie-Ineffizient" ebenfalls keine geeignete Lösung für den Mangel an bezahlbarem Wohnraum.

Die Unterhachinger Rathausverwaltung wird sich den Vorschlag nun anschauen und ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie Rathaussprecher Simon Hötzl sagt, die angesprochenen Randgrundstücke für jeweils ein oder zwei Tiny Houses gebe es schon.

Genau auf solchen Arealen sieht der Verein "Einfach gemeinsam leben" sinnvolle Standorte für Tiny Houses im urbanen Raum: als "ökologischen Lückenfüller" und überall dort, wo nicht mehr in die Höhe gebaut werden kann. Thorsten Thane, der den Verein vor einigen Jahren in Wolfratshausen gegründet hat, denkt dabei nicht nur an Brachen, Hinterhöfe oder Flächen auf Flachdächern, sondern auch an große, ungenutzte Gärten von Einfamilienhäusern, die gegen Pacht oder Hilfe im Haushalt zur Verfügung gestellt werden könnten.

Detailansicht öffnen Thorsten Thane hat in Wolfratshausen keinen Platz für sein Tiny House gefunden und es schließlich wieder verkauft. (Foto: Hartmut Pöstges)

Wie schwierig es aber ist, einen geeigneten Standort für ein Tiny House zu finden, wie viele baurechtliche Hürden zu nehmen sind, und welche Vorurteile teilweise kursieren, weiß Thane aus eigener Erfahrung. Der Regisseur und TV-Produzent hatte sich für diese Wohnform entschieden, weil er sich ausgerechnet hatte, als Freiberufler im Rentenalter die Mieten in der Region einfach nicht mehr zahlen zu können. "Doch bin ich in einer Zeit gestartet, da kannte noch niemand den Begriff Tiny House und viele dachten dabei an kiffende Hippies", sagt er. Er scheiterte in Wolfratshausen schließlich nicht nur an den Vorgaben, einen Platz mit Wasseranschluss, Strom und Kanal zu finden, sondern auch an der Unbeweglichkeit der Behörden. Es gibt Stellplatzsatzungen und Vorgaben, dass sich das Tiny House in die Umgebung einfügen muss. "Das Problem ist, dass das Baurecht nicht zwischen mobilen und immobilen Wohnformen unterscheidet", sagt er. Seinen umgebauten Zirkuswagen stellte er noch eine Zeitlang auf einem Grundstück ab, ohne darin zu wohnen. Doch das sei dann auch als Schwarzbau gewertet worden. Schließlich hat er sein Tiny House verkauft.

In München wird die Zwischennutzung städtischer Flächen geprüft

Aufgegeben hat er seine Idee vom Leben im Kleinsthaus aber noch nicht, er werde sie in einer anderen Gegend verwirklichen. Allerdings sind die Kommunen im Großraum München inzwischen auch weiter. Der Münchner Stadtrat hat im Juli einem Antrag der Fraktionen von Grünen und Rosa Liste sowie SPD und Volt zugestimmt, wonach die Zwischennutzung von städtischen und privaten Grundstücken sowie von Kleinstgrundstücken für die temporäre Aufstellung von Tiny Houses geprüft wird. Auch in Penzberg ist die Stadt dabei, ein Grundstück für diese Wohnform zu finden.

Felicia Rief und Jonas Bischofberger haben in Pullach durch einen Pachtvertrag mit dem Gartenbesitzer recht schnell die Möglichkeit bekommen, hier ihr Tiny House aufzustellen. Ihr Vorteil war, dass es relativ klein ist und unter die 75-Kubikmeter-Regel für Gartenhäuser im Innenbereich fällt und somit keine Baugenehmigung notwendig ist. "Auch handelt es sich um ein Privatgrundstück, bei öffentlichen Grundstücken braucht man einen langen Atem", sagt Rief. Für sie ist es die Wohnform, die sie sich vorstellt, vor allen weil ihr Tiny House für sie mehr ist als Minimalismus, nämlich auch gelebte Nachhaltigkeit mit Photovoltaik, Solarthermie, einer Toilette ohne Wasserspülung, einer Pflanzenkläranlage mit Grauwasserreinigung, Fassadenbegrünung und Permakultur. Auch sie sagt aber: Tiny Houses passen nicht überall hin, für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum seien sie nur "eine Lösungsmöglichkeit".