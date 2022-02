Am Montag galt in Unterhaching eine Allgemeinverfügung.

Die Polizei hat angesichts eines Schneesturms in Unterhaching am Montag keine Mühe, die Allgemeinverfügung gegen unangemeldete Proteste von Gegnern der Corona-Maßnahmen durchzusetzen.

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Es ist kein Wetter, bei dem man gerne auf die Straße geht. Wohl auch nicht, um gegen Corona-Maßnahmen zu protestieren oder "spazieren zu gehen", wie die Demonstranten selbst immer sagen. Ein Schneesturm fegte am Montagabend über den Unterhachinger Rathausplatz. Die dicken Flocken blieben an den laminierten Kopien der Allgemeinverfügung hängen, die ein Verwaltungsmitarbeiter mit Kabelbindern an die Laternenmasten gebunden hatte. Der Wind blies auch um die Polizeibeamten, die hier ausharrten, um möglichen Demonstranten das unangemeldete Demonstrieren an dieser Stelle zu untersagen und sie in den Ortspark zu schicken. Sprich: Um die Allgemeinverfügung durchzusetzen. Viel zu tun hatten sie damit an diesem Abend nicht. Zum Demonstrieren kamen nur wenige.

An den Montagen zuvor hatten sich bis zu 300 Personen den Protestzügen rund um das Ortszentrum angeschlossen, zuletzt mit lautstarken Auftritten, bei denen auch Polizisten verbal angegangen wurden. Daher hatte sich das Landratsamt dazu entschlossen, Unterhaching an diesem Montag größtenteils zur Tabuzone für unangemeldete Versammlungen zu erklären. Erlaubt war nur ein Treffen auf dem Bürgerfestplatz im nahen Ortspark, die Auflagen reichten von einer Maskenpflicht, über das Gebot des Abstandhaltens bis hin zur Regelung des Einsatzes von Trillerpfeifen.

Ob nun das lausige Wetter oder die Allgemeinverfügung die Leute diesmal größtenteils davon abhielt, ihren Protest gegen die Corona-Maßnahmen auf Unterhachings Straßen oder auch nur in den Ortspark zu tragen, ist nicht bekannt. Zumindest regte sich auf dem Bürgerfestplatz nichts außer dem Schneesturm, angestrahlt vom Scheinwerferlicht der Polizeibusse. Davon konnte sich auch der Münchner Polizeipräsident Thomas Hampel überzeugen, der nach Unterhaching gekommen war, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Schließlich war es anders als in der Stadt München das erste Mal, dass im Landkreis eine Allgemeinverfügung gegen die Protestmärsche erlassen wurde.

"Wollen Sie demonstrieren? Dann können Sie auf den Bürgerfestplatz drüben im Ortspark gehen."

Mit Lautsprecherdurchsagen auf dem Rathausplatz, die die wenigen eintreffenden Demonstranten teilweise mit höhnischem Gelächter quittierten, und in persönlichen Gesprächen wurden diejenigen, die doch gekommen waren, über die geltende Verfügung aufgeklärt, was in etwa so ablief: "Wollen Sie demonstrieren? Dann können Sie auf den Bürgerfestplatz drüben im Ortspark gehen. Oder sie gehen wieder nach Hause." Wer sich zumindest den zugewiesenen Platz kurz anschaute, drehte beim Anblick der leeren, schneeflockenbedeckten Fläche doch wieder ab. Ein paar Grüppchen standen noch herum. Etwa 30 bis 50 Leute versuchten sich doch zu einem Zug auf der Rathausstraße zu formieren, wie der Chef der Polizeiinspektion Siegfried Graf berichtet. Auch in der Fasanengartenstraße waren laut Polizei einige Demonstranten unterwegs.

Ob sich die potenziellen Teilnehmer solcher Unterhachinger Protestmärsche wegen der Allgemeinverfügung für einen anderen Tag verabredet haben, kann die Polizei nur abwarten. Da das Verbot auf den 31. Januar beschränkt werden musste, weil es sich auf die stets montags stattfindenden unangemeldeten Versammlungen bezog, rechnet Graf damit, dass dies der Fall sein könnte und kündigt weitere Polizeipräsenz an.

Möglicherweise wird für kommenden Montag erneut eine Allgemeinverfügung erlassen. "Wir beobachten die Situation diesbezüglich natürlich auch weiterhin und stehen hierzu unter anderem im Austausch mit der Polizei und der Gemeinde Unterhaching", teilt das Landratsamt mit. Ob es auch für den kommenden Montag eine Allgemeinverfügung geben wird, werde im Lauf der Woche geklärt." Am 7. Februar könnten wieder zwei Demonstrationen gleichzeitig in Unterhaching stattfinden. Denn die Ortsverbände der Grünen, der SPD und der CSU haben eine gemeinsame Kundgebung "für Solidarität, Zusammenhalt, Wissenschaft und Demokratie" auf dem Rathausplatz (Beginn 18.30 Uhr) angemeldet.