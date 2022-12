Für viele Postkunden in der Gemeinde Unterhaching wird der Weg zur nächsten Packstation kürzer. Seit dieser Woche besteht für sie die Möglichkeit, Sendungen an der neueingerichteten DHL-Packstation beim Aldi-Markt am Kirchlandweg 1 aufzugeben oder in Empfang zu nehmen. 136 Fächer seien dafür dort eingerichtet worden. Die neue modulare Packstation sei an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich, heißt es in einer Pressemeldung der Deutschen Post. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich.