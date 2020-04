Der Edeka-Markt Simmel unterstützt mit einer Spendenaktion am Pfandautomaten im Geschäft die Integrative Kinderkrippe "Tranquilla Trampeltreu". Viele kennen solche Spendenaktionen für soziale Dienste vielleicht schon. Diesmal hat der Markt in Unterhaching sich aber vorgenommen, eine örtliche Einrichtung zu fördern. So sollen Kunden im Monat Mai die Möglichkeit haben, für ein Gartenprojekt in der Kindertagesstätte zu spenden. "Wir freuen uns riesig über das Engagement für die Kleinsten", zeigt sich Krippenleiterin Petra Band überrascht über das Engagement. Das Geld soll für einen Wasserspieltisch im Garten sein. Die Aktion startet am 2. Mai und geht den ganzen Monat lang. Mehr Infos gibt es unter www.integra-hachinger-tal.de.