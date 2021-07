Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Unterhaching leicht verletzt worden. Der Elfjährige fuhr mit seinem Tretroller auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg des Maxi-Besold-Weges in südliche Richtung und wollte die Walter-Paetzmann-Straße am Zebrastreifen überqueren. Ein 33-jähriger war mit einem Pedelec auf dem Fußweg der Walter-Paetzmann-Straße in westliche Richtung unterwegs, obwohl dieser nicht für Radverkehr freigegeben ist. An der Einmündung übersah er das von rechts kommende Kind und kollidierte mit diesem. Durch den Sturz erlitt der Junge eine Kopfverletzung. Einen Schutzhelm hatte er nicht getragen. Der 33-Jährige blieb unverletzt, auch entstand kein Sachschaden. Der Rettungsdienst brachte das Kind in Begleitung seiner Mutter zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Aus diesem Anlass weist die Polizei Unterhaching auf die aktuelle und landesweite Sicherheitsaktion "Gscheid radln - aufeinander achten" hin. Im Rahmen der Aktion bittet die Polizei unter anderem alle Zweiradfahrer, einen Helm zu tragen. Wer seinen Kopf auf diese Weise schütze, verringere sein Risiko, schwere Kopfverletzungen oder folgenschwere Hirnschäden zu erleiden, um knapp zwei Drittel, so die Polizei.