Bei der evangelisch-lutherischen Heilandskirche in Unterhaching wird wieder getanzt. Die beliebte Achtzigerjahre-Musik-Party kann nach der Corona-Pause wieder stattfinden. DJ Chris Accardo steht am Samstag, 13. November, von 20 Uhr an im Gemeindezentrum in der Liebigstraße 22 am Mischpult und präsentiert die alten Hits. Nur Geimpfte und Genesene haben Einlass. Die Nachweise werden kontrolliert. Maskenzwang soll so vermieden werden. Hygienevorschriften sind zu beachten. Wer bei der Organisation mithelfen will, soll sich bitte melden. Eine Reservierung ist unter pfarramt.unterhaching@elkb.de oder 089/611 55 86 möglich. Der Eintritt kostet sechs Euro an der Abendkasse und fünf Euro bei Reservierung. Der Erlös ist für einen guten Zweck.