Dass die Unterhachinger Gemeinderätin Julia Mittermeier nicht mehr zur CSU gehört, sondern Mitglied bei den Freien Wählern ist, hat nicht nur Folgen für diese beiden Parteien, sondern auch für die SPD. Denn durch denn Wechsel verlieren die Sozialdemokraten in fünf Ausschüssen einen Sitz. Diese erstaunliche Veränderung ist dem mathematischen Proporzverfahren nach Hare/Niemeyer geschuldet, ein Quotenverfahren, das in zwei Schritten erfolgt.

Der Grund dieser neuen Berechnung liegt vor allem darin, dass die Freien Wähler, die zuvor nur mit Johanna Wiesner im Gemeinderat vertreten waren, plötzlich doppelt so stark sind und damit eine eigene Fraktion bilden. Wiesner hatte sich zuvor der CSU angeschlossen. Für die Besetzung der Ausschüsse heißt das nun, dass den Freien Wählern ein Sitz zusteht. Wer aber glaubt, dass die CSU logischerweise einen Mann oder eine Frau aus den Gremien zurückziehen müsste, hat nicht mit Hare/Niemeyer gerechnet.

Demnach wird nämlich die Anzahl der Sitze einer Partei oder Wählergruppe im Gemeinderat durch die Anzahl aller Sitze geteilt und mit der Gesamtstärke des Ausschusses multipliziert. Der abgerundete Teil dieser Quote wird als Ausschusssitze direkt zugeteilt. Im zweiten Schritt erfolgt die Verteilung der Restsitze in der Reihenfolge der größten Nachkommateile der Quote der Parteien und Wählergruppen. In den fünf Ausschüssen mit je zwölf Mitgliedern führt diese Rechnerei dazu, dass die SPD statt bisher fünf dann vier Sitze hat, die CSU weiterhin vier, die Grünen zwei, die FDP und die Freien Wähler jeweils einen.