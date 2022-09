In Unterhaching wird an der Hauptstraße temporär ein Parklet aufgestellt werden. Weil dadurch ein Kfz-Stellplatz wegfällt, gefällt das nicht jedem.

Von Iris Hilberth, Unterhaching

In Planegg und Neuried haben es sich die Leute schon am Straßenrand gemütlich gemacht, seit dieser Woche gibt es auch in Unterhaching ein sogenanntes Parklet. Die öffentliche Holzterrasse, die temporär die Möglichkeit bieten soll, draußen Platz zu nehmen, ohne in ein Lokal einkehren und etwas konsumieren zu müssen, ist bereits zusammengeschraubt worden und wurde am Wochenende an der Hauptstraße platziert. Doch so entspannt, wie die Unterhachinger dort sitzen könnten, sind nicht alle, wenn sie von dieser Idee erfahren. Auch im Gemeinderat gibt es harsche Kritik an der Idee, einen Parkplatz mit einem Stadtmöbel zu belegen.

Detailansicht öffnen Das Parklet an der Unterhachinger Hauptstraße ist gerade aufgebaut worden - und hat bereits im Vorfeld polarisiert. (Foto: Sebastian Gabriel)

"Der Baubetriebshof setzte in 33 Arbeitsstunden die Idee eines Parklets in Unterhaching um", berichtete die Zweite Bürgermeisterin Johanna Zapf (Grüne) in der Sitzung des Ferienausschusses, den sie in Vertretung von Wolfgang Panzer (SPD) leitete. Sie hatte ein Foto mitgebracht, das die hölzernen Einzelteile zeigt, die nach Vorlage der Architekturstudentin Paula Giauque aus dem Würmtal gefertigt wurden. Auf einem zweiten Foto sahen die Ausschussmitglieder dann den Standort für diesen Modellversuch: an der Hauptstraße direkt gegenüber dem Kindergarten Infanterix, nahe dem Geschenklade Heart und Hand. 1,95 Meter breit, sieben Meter lang.

Und genau dieser Ort für eine öffentliche Terrasse stieß bei einigen Kommunalpolitikern auf Unverständnis. "Ich finde es toll, wenn man mal was Neues im Ort macht, aber muss es an der Hauptstraße sein?", fragte Julia Stifter von den Freien Wählern. Ein bis zwei Parkplätze würden so wegfallen. Zum Sitzen und Ausruhen habe Unterhaching schließlich die Parkanlagen. "In der Stadt ist das sicher eine schöne Idee, aber doch nicht an unserer Hauptstraße. Wir würden die Bürger damit sehr ärgern", ist sie überzeugt.

Doch geht es der Gemeinde mit diesem Modellversuch gerade darum, Parkplätze zum Entspannen, zum Karteln, zum Verweilen oder zum Zeitunglesen zu nutzen. Sogar von Yoga-Kursen auf dem Parklet ist bereits die Rede. Es soll ein Treffpunkt im öffentlichen Raum werden, den man eben nicht mehr nur den Autos überlassen will. So ganz neu ist das an dieser Stelle auch nicht. Die Grünen hatten in ihren vergangenen Wahlkämpfen schon mehrfach an der Hauptstraße ihren "Parking Day" organisiert und für ein paar Stunden Sitzgelegenheiten auf zwei Parkplätzen und Feierabendbier angeboten. Nun soll das Ding eben ein paar Wochen lang dort stehen, bis zum Winter.

Für eine "Schnapsidee" hält mancher im Gemeinderat den Vorschlag

Doch nicht nur Stifter ist davon überzeugt, "dass man hier kein Yoga machen möchte, wenn der Bus vorbeirauscht". Auch Peter Hupfauer (FDP) hält die Errichtung eines Parklets an der Hauptstraße für eine "Schnapsidee". Er sagte: "Das mag momentan Mode sein, an dieser Stelle ist es aber fehl am Platz." Besser sollte die Gemeinde den nahen Vorplatz am Kubiz aufwerten. Claudia Töpfer von der Neo-Fraktion sieht die Pläne ebenfalls skeptisch: "Erholung findet dort nicht statt." Christine Helming von den Freien Wählern beklagte sich vor allem darüber, als Gemeinderat nicht gefragt worden zu sein: "Das war bisher nur ein Antrag, der ist überhaupt nicht diskutiert worden, jetzt wird es einfach gemacht."

Korbinan Rausch (CSU), der die Idee kürzlich in einer Gemeinderatssitzung aufgebracht und den Kontakt zu Studentin Paula Giauque herstellte, die eine Masterarbeit über das Straßenexperiment Parklets geschrieben hat, ist etwas verwundert über die Reaktionen. Schließlich hätten alle Fraktionen gemeinsam mit Giauque an einem Rundgang durch Unterhaching teilgenommen, bei dem die Standortfrage diskutiert wurde. "Es geht um die Idee des vernetzten Grüns mit Sitzgelegenheit auch im Ortspark, etwa für die Senioren, die dort wohnen", sagt Rausch. Bei dem Modellversuch an der Hauptstraße handele es auch nur um einen einzigen Parkplatz, auf dem noch dazu monatelang dasselbe Auto gestanden habe und nie bewegt worden sei.

Dass es fußläufig von dem Parklet genügend andere Parkplätze gebe, betont die Verwaltung. Einen Parkplatz umzuwandeln, sei genau die Idee, betont Rathaussprecher Simon Hötzl. Anhand der Reaktionen aus der Bürgerschaft und der Diskussion im Gemeinderat sehe man, "wie sehr das Thema polarisiert", stellt er fest und freut sich gerade darüber. "Wir wollen Denkanstöße geben und Reaktionen erzeugen. So bekommen wir eine Meinungserhebung relativ kostengünstig", sagt Hötzl. Für ein Modellversuch sei das genau der richtige Platz, schließlich stehe das Parklet nur temporär und sei auch schnell auf- und wieder angebaut.

Auch Johanna Zapf sieht in dem Projekt erst den Anfang einer Diskussion. "Die Hauptstraße wird sich verändern müssen. Es geht darum, wie sich der öffentliche Raum umgestalten lässt, um auch anderen Fortbewegungsmitteln mehr Raum zu geben", sagt Zapf. Weil bis zum Fahrplanwechsel die Bushaltestellen am Unterhachinger S-Bahnhof umgebaut werden müssen, werden aktuell in Unterhaching verschiedene Verkehrskonzepte für die gesamte Hauptstraße bis zum Kubiz diskutiert. Hier drängeln sich täglich Radfahrer und Fußgänger auf dem Gehweg, insbesondere vor Schulbeginn an Gymnasium und Grundschule an der Jahnstraße. Radfahrer sollen zukünftig schnell fahren können, Fußgänger sicher sein und Autos zwar nicht ganz ausgeschlossen, aber zurückgedrängt werden.