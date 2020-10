Von Iris Hilberth, Unterhaching

Wer in eine neues politisches Amt gewählt wird, fühlt sich mitunter erst einmal geradezu erschlagen von Unterlagen, Informationen, Geschäftsordnungen und Berichten. Und weil auf kommunaler Ebene bis auf den Bürgermeister alle ehrenamtlich tätig sind, fragt sich der eine oder andere sicher manchmal spät abends: Wann soll ich das denn alles lesen? In Unterhaching scheint das nicht so zu sein. Mit einem Antrag von Grünen und CSU, die einige Neue in ihren Gemeinderatsreihen sitzen haben, macht es sogar den Eindruck, als giere man dort geradezu nach noch mehr Dokumenten aus dem Rathaus. Oder waren es zuletzt doch zu wenig? Das soll nun der Ältestenrat klären.

Anlass, den "Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung" im Juli zu stellen, mit dem Ziel, besser informiert zu werden, waren Entscheidungen über die Sanierung der Sprungtürme im Unterhachinger Freibad und die Erweiterung der Grund- und Mittelschule. Hier fühlten sich CSU und Grüne vorab nicht ausreichend mit Stoff versorgt, um sich eine fundierte Meinung zu den Themen zu bilden und dann mit gutem Gewissen zuzustimmen. So wollten sie in der Geschäftsordnung festgeschrieben haben, dass ein Tagesordnungspunkt auf Antrag von einem Viertel der Gemeinderatsmitglieder auf die nächste Sitzung verschoben werden kann, wenn Unterlagen nicht innerhalb von vier, oder in dringenden Fällen drei Tagen an die Mitglieder zugestellt werden. Auch müssten die Vorlagen "zwingend vollständig " sein, so die beiden Fraktionen.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung nun stand dieser Antrag zur Diskussion. Und die Verwaltung bemühte sich sehr, ihn in der ursprünglich gestellten Version wieder vom Tisch zu bekommen. "Die Forderung der Zur-Verfügung-Stellung von Unterlagen bis vier beziehungsweise drei Tage vor der entsprechenden Sitzung dürfte umsetzbar sein", hieß es zwar aus dem Rathaus. Mit der geforderten Vollständigkeit hingegen hat man dort arge Probleme.

"Es geht nicht darum 800 Seiten Gutachten zu lesen", stellte Johanna Zapf von den Grünen klar, die Unterlagen sollten vielmehr so vollständig sein, dass die Gemeinderatsmitglieder in der Lage seien, Entscheidungen zu treffen. Gemeint waren etwa die "Darlegung der Berechnung der Kosten" oder "kurze Beschreibungen alternativer Lösungsvorschläge" sowie "ausführliche Hintergrundinformationen zur Sachlage und dem favorisierten Lösungsvorschlag".

Was allerdings "vollständige" Unterlagen genau sind, sei ein "subjektives Empfinden", erläuterte Amtsleiter Simon Hötzl die Problematik. In der bayerischen Gemeindeordnung sei festgelegt, dass "geeignete Unterlagen" zur Verfügung gestellt werden müssen. So sollen sachgemäße Beschlüsse möglichst ohne langwierige Beratung möglich sein. Was nun sachgemäß ist und welche Unterlagen geeignet sind, liege im Ermessen des Bürgermeisters.

Auch das angestrebte Absetzen von Tagesordnungspunkten durch einen Minderheitenbeschluss widerspreche der Gemeindeordnung, die hierfür einen Mehrheitsbeschluss vorsieht. Die Verwaltung geht davon aus, dass eine solche Regelung rechtswidrig wäre und der Bürgermeister den Änderungsbeschluss der Rechtsaufsicht vorlegen müsste. Die Unterhachinger Gemeindeverwaltung steht mit ihrer Ansicht, diese Forderung als "extrem problematisch" einzuschätzen, nicht alleine da. Um sich abzusichern, hatte sie nach Vorliegen des Antrages eine Stellungnahmen der Rechtsaufsichtsbehörde am Landratsamt eingeholt. Die wies laut Hötzl auch darauf hin, dass mit den vorgeschlagenen Änderungen der Geschäftsordnung die Vorbereitung und Leitung der Sitzung durch den ersten Bürgermeister nicht mehr erfüllbar wäre.

Grüne und CSU haben im neuen Unterhachinger Gemeinderat eine Mehrheit und hätten ihr Ansinnen zunächst durchsetzen können. Sie folgten schließlich aber dem Vorschlag der Verwaltung, in einem Dialogverfahren einen Konsens zu finden. "Das wäre besser für die Zusammenarbeit", hatte Hötzl diese Vorgehensweise eindringlich empfohlen. Der Ältestenrat soll nun beraten, wie die Sitzungsvorlagen in dieser Amtsperiode aufbereitet werden sollen und dabei abseits der Geschäftsordnung gewisse Standards definieren.

Der Ältestenrat besteht - was übrigens auch in der Geschäftsordnung festgelegt ist - aus dem Ersten Bürgermeister, der auch der Vorsitzende ist, seinen beiden Stellvertretern sowie den Fraktionsvorsitzenden der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen.