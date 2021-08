Nach den Sommerferien bietet die Kindersportschule (Kiss) des TSV Unterhaching neue Kurse für Sieben- bis Achtjährige im Outdoorsport an. Es geht um Sport, Spiel und Bewegung an der frischen Luft. Die Teilnehmer erkunden unterschiedliches Gelände und Plätze in Unterhaching, an denen Sport möglich ist. Mit und ohne Geräte sollen die Kinder draußen Spaß haben. Kursbeginn ist am 20. September, die Leitung hat Sportlehrerin Anja-Britt Röthlein. Der Kurs findet ganzjährig draußen zwei Mal pro Woche statt: montags und mittwochs jeweils von 16 bis 17 Uhr. Treffpunkt ist das Stadion an der Grünauer Allee. In den Ferien finden keine Sportstunden statt. Dieser Kurs ist nicht mit den anderen Sportstunden der Kiss kombinierbar. Anmeldung ist möglich über die Kiss-Leitung des TSV per E-Mail: Kiss@tsv-unterhaching.de.