Der Tag beginnt mit einem Salto. Und nicht weniger akrobatisch geht es weiter. Schließlich haben sich fünf Jugendliche vorgenommen, eine "megakrasse super Erfahrung" zu machen. Und so erzählt das Ensemble des Münchner Sporttheaters, wie sich die jungen Leute hoch oben auf dem Trapez daten und die große Liebe in einer wippenden Raute finden. Alle sind gut organisiert und stürzten voll Lebensenergie mit dem klassischen Spagat in den Freizeitstress. Eine Stoppuhr hilft bei der Selbstoptimierung und eine Pille, damit die Kraft nicht ausgeht. Doch was ist, wenn jemand zu langsam ist für dieses rasante Leben? Wenn dieser nur eine Sekunde zu spät reagiert? Das Ensemble, das im TSV Oberhaching Sport und Theater miteinander verbindet, hat am Wochenende die humorvolle artistisch erzählte Geschichte "Der Spagat des Lebens" im Unterhachinger Kubiz auf die Bühne gebracht. Es war eine Verfolgungsjagd auf Stelzen und auch mit Szenen in der Hängematte. Katharina Kubsch am Klavier rundete das Stück "Der Spagat des Lebens - nutze die Sekunde" über eine völlig durchgetaktete Welt auch mit ihrem Gesang ab.