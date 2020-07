Das Kulturamt Unterhaching präsentiert ein "Pop-up-Autokino" am Sportpark. Zum kulturellen Neustart nach dem Corona-Lockdown ist am Donnerstag, 16. Juli, 22 Uhr, die Komödie "Eine ganz heiße Nummer 2.0" zu sehen. Es folgt am Samstag, 18. Juli, 22 Uhr, der Eberhofer-Krimi "Leberkäsjunkie". Am Freitag, 17. Juli, 22 Uhr, gibt es Action mit James Bond und "Spectre", in der Nacht zum Sonntag, gegen 1 Uhr, läuft der Thriller "Joker" mit Joaquin Phoenix. Einlass auf das Gelände ist jeweils eine Stunde vor Beginn. Die Zufahrt zum Kinoareal am östlichen Sportplatz geht über die Biberger Straße. Tickets gibt es online über www.kubiz-tickets.reservix.de. Reservierungen sind möglich unter Telefon 089/665 55-316 und per E-Mail an tickets@unterhaching.de. Auf dem Gelände gelten Abstands- und Maskenpflicht außerhalb der Autos, die nur für den Besuch der Toiletten und des Kiosks verlassen werden dürfen.