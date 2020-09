Die vor zehn Jahren im Landkreis gegründete Alzheimer Gesellschaft hilft den Menschen ganz konkret, etwa mit der Schaffung von Demenz-Wohngemeinschaften wie hier in Ottobrunn. Derzeit ist eine weitere solche Einrichtung in Unterhaching am Entstehen. Archivfoto: Claus Schunk

Die Alzheimer-Gesellschaft München Land ist in zehn Jahren mit ihren Aufgaben gewachsen. Heute bietet sie 6000 Betroffenen und deren Angehörigen Beistand an. Auf der Jahresversammlung geht es um Hilfe in Corona-Zeiten, und eine Informationskampagne läuft an

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Wo ist denn bloß der Autoschlüssel? Und wie heißt noch mal gleich der Mann von der Dings? Vielleicht ist das nur normale Vergesslichkeit, kennt im Alter ja fast jeder und ist erst mal kein Grund zur Beunruhigung. Was aber, wenn man immer häufiger bemerkt, dass man selbst, der Partner oder die Eltern sich an Ereignisse, die erst kurze Zeit zurückliegen, nicht mehr erinnern können? Dass Namen plötzlich weg sind und mitten im Gespräch die Worte fehlen? Genauso wie das Datum und die Tageszeit. Wenn auch Schwierigkeiten, sich in einer fremden Umgebung zurechtzufinden, zunehmen oder praktische Dinge wie das Einkaufen oder Kochen zum Problem werden - dann könnten das doch Anzeichen einer beginnenden Demenz sein.

"Wir würden uns wünschen, dass die Betroffenen früher zu uns kommen und sich helfen lassen", sagt Jürgen Hoerner, ehrenamtlicher Vorsitzender und Geschäftsführer der Alzheimer Gesellschaft im Landkreis München (AGLM). Denn es sei wichtig, dass ein Neurologe die Krankheit diagnostiziere. Zehn Jahre lang gibt es das von Hoerner initiierte Selbsthilfe-Netzwerk für Demenz bereits. Begonnen hat es in Unterhaching und Oberhaching mit wenigen Betreuungsgruppen, inzwischen sind alle 29 Städte und Gemeinden im Landkreis beteiligt. Am Freitag, 18. September, steht im großen Saal des Unterhachinger Rathauses die Jahreshauptversammlung an. Wegen Corona wurde sie von Frühjahr auf Herbst verschoben. Jetzt schon ist klar: "Unser Engagement, unsere Geschäftsstelle und nun auch unser Vorstand wächst, um die Gesellschaft über den Umgang mit demenziellen Erkrankungen zu informieren und den Betroffenen und Angehörigen unbürokratisch zu helfen", sagt Hoerner.

Die offiziellen Zahlen machen deutlich, dass das Problem Demenz schon lange nicht mehr nur Einzelne angeht. Weltweit sind inzwischen 50 Millionen Menschen betroffen, im Landkreis München geht man auf die 6000 zu. Die Menschen werden älter, das Bewusstsein für die Krankheit ist gestiegen. Früher fand man den Opa eben ein bisschen durch den Wind, jetzt weiß man, dass er Alzheimer hat. Im stadtnahen Bereich sei das Thema in der Gesellschaft angekommen, "im ländlichen Raum ist es oft noch ein Tabu", so Hoerner. Es sei den Leute unangenehm, wenn die nahen Verwandten von Demenz betroffen seien. "Die Menschen, die zu uns kommen, erzählen uns auch immer wieder, dass Bekannte sich abwenden, wenn klar wird, dass jemand Alzheimer hat." Dabei sei es vor allem wichtig, die betroffenen Menschen in die Gesellschaft zu integrieren.

70 Helfer hat die AGLM mittlerweile ausgebildet. Sie sind im Einsatz bei Betreuungsgruppen für die Erkrankten und Selbsthilfetreffen für Angehörige. Die Wartelisten für solche Gruppen sind lang. Fünf Angestellte führen zudem Beratungen durch. Auch Demenz-Wohngemeinschaften sind in den zehn Jahren entstanden, zwei in Ottobrunn, eine in Oberhaching, und eine ist derzeit in Unterhaching im Bau. Sie alle sind in Kooperation mit der Maro-Genossenschaft eingerichtet worden, "das hat sich bewährt", sagt Hoerner.

Alles lief gut, die Gruppen, die Beratung, die Schulungen, sogar eine "Vitalgruppe" für Erkrankte im Anfangsstadium und Jüngere von Alzheimer Betroffene wurden gegründet. Dann kam Corona. Eine mit zehn Teilnehmern begonnene Schulung zu Demenzhelfern musste unterbrochen werden und wurde erst nach Erstellung eines Hygienekonzepts im Juni und Juli erfolgreich zuende gebracht. Betreuung ist derzeit aber nicht machbar, Gespräche und halbierte Selbsthilfegruppen sind inzwischen unter strengen Hygienebestimmungen wieder möglich. "Für die pflegenden Angehörigen ist das eine große Belastung", sagt Hoerner, "sie können derzeit nicht wenigstens einmal in der Woche durchschnaufen und andere Aufgaben erledigen", sagt er. Hoerner ist allerdings sehr froh, dass es in ihren Reihen bislang keinen einzigen Fall einer Corona-Erkrankung gegeben hat. Am Montag, 21. September, ist offizieller Welt-Alzheimer-Tag mit zahlreichen Aktionen. Auch die Alzheimer Gesellschaft im Landkreis München beteiligt sich gleich eine ganze Woche mit Aktionen daran, um für diese Krankheit noch mehr Aufmerksamkeit in der Gesellschaft zu bekommen. Unter anderem wird in Aying am 16. September bereits der Film "Nicht schon wieder Rudi" gezeigt. Darüberhinaus informiert die AGLM in Schaufenstern in Sauerlach (Nachbarschaftshilfe), Neubiberg (Seniorenzentrum) und Unterhaching (Buchhandlung Helming und Heuser) über Demenzerkrankungen.