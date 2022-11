Von Michael Morosow, Unterhaching

Die Gemeinde Unterhaching trauert um einen ihrer größten Gönner: Wie am Freitag bekannt wurde, ist der langjährige Gemeindebürger Otto Stumpf am Dienstag nach einem bei einem Sturz erlittenen Oberschenkelhalsbruch im Alter von 96 Jahren in einem Krankenhaus gestorben. Er habe für die städtebauliche Entwicklung Unterhachings einen großen Beitrag geleistet, sei aber als Förderer stets im Hintergrund geblieben, würdigt Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) den Verstorbenen. "Ein sehr liebenswerter, geerdeter Mensch." Ohne seine Großzügigkeit gäbe es kein Gymnasium im Ort und auch die Spielvereinigung Unterhaching in ihrer heutigen Form nicht, sagt Engelbert Kupka (CSU), in den Jahren 1972 bis 1990 Bürgermeister Unterhachings, der Otto Stumpf Mitte der Siebzigerjahre mit der Bürgermedaille und der Ehrennadel in Gold auszeichnete, unter anderem weil dieser das Grundstück für den Schulbau der Gemeinde gestiftet hatte. Und als die SpVgg in finanzielle Schieflage geriet, sei er zur Stelle gewesen. Auch den Bau einer Wohnsiedlung mit heute 4500 Bewohnern auf der nach ihm benannten Stumpfwiese verdanke die Gemeinde seiner Bereitschaft, dafür ein Grundstück abzutreten, so Panzer.

Otto Stumpf ist in Unterhaching aufgewachsen, verlegte seinen Wohnsitz aber bereits vor 50 Jahren nach Eberfing im Landkreis Weilheim-Schongau, die Verbindung zur alten Heimat hat er indes nie abreißen lassen. Er ist kinderlos geblieben, seine Frau starb vor vier Jahren. Mit ihr hatte er eine Stiftung errichtet, in das sein Vermögen fließen wird, um damit gemeinnützige, kulturelle Vorhaben zu unterstützen. Sein Hobby waren Pferde, Otto Stumpf war denn auch über lange Jahre Förderer und Ehrenmitglied des Münchner Trabrenn- und Zuchtvereins in Daglfing.

Nach den Worten von Panzer und Kupka war der Verstorbene ein sehr sozial eingestellter und tiefgläubiger Mensch, er habe in einer Bescheidenheit gelebt, die außergewöhnlich gewesen sei für einen wohlhabenden Menschen. Man habe ihn dazu überreden müssen, eine Straße Stumpfwiesenweg benennen zu dürfen, einem Otto-Stumpf-Weg hätte er nie zugestimmt, sagt Panzer.