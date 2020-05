Korbinian Rausch soll kommende Woche neuer CSU-Fraktionsvorsitzender im Unterhachinger Gemeinderat werden. Das mag auf den ersten Blick erstaunen, da der 27-Jährige bei der Kommunalwahl auf Platz neun seiner Partei gelandet war und somit zunächst keinen der acht Sitze der CSU erhalten hatte. Nun aber zog Josefine Köster aus familiären Gründen aus Unterhaching weg, Rausch rückt nach und wurde von seinen Parteikollegen auch sogleich einstimmig für den Vorsitz der Fraktion vorgeschlagen. Renate Fichtinger, die Bürgermeisterkandidatin der CSU, die die Stichwahl in Unterhaching knapp verpasste, soll kein Interesse an dem Posten an der Fraktionsspitze gehabt haben.