Es gibt Menschen, die Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben. In der Schule habe sie den Anschluss verpasst, später im Erwachsenenalter war ihnen diese Schwäche oft peinlich und sie haben versucht, sie zu verbergen. Bei der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen Unterhaching können sie in der Unterhachinger Lernwerkstatt, Hofmarkweg 6, von 6. Februar an gezielt lesen und schreiben üben. Ehrenamtliche "Buchstabenvermittler" helfen individuell dabei, diese Schwäche zu überwinden. Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten können ohne Anmeldung jeden Montag zwischen 18 und 19.30 Uhr unverbindlich vorbeikommen. Das Angebot ist kostenfrei. Wer Betroffene kennt, kann diese ermutigen, das Angebot wahrzunehmen. Die Lernwerkstatt sucht zudem weitere Ehrenamtliche. Hilfreich sind pädagogische und didaktische Erfahrungen, noch wichtiger sind Geduld, Fröhlichkeit und Einfühlungsvermögen. Die Buchstabenvermittler werden im Rahmen einer Schulung auf ihre Aufgabe vorbereitet. In der Lernwerkstatt sind nicht nur langfristige, sondern auch punktuelle Einsätze möglich. Weiter Informationen erteilt Petra Walter unter der Telefonnummer 089/611 31 31.