4. April 2019, 22:09 Uhr Unterhaching Musikschüler zu Gast

In einen Ballsaal verwandelt sich der Veranstaltungsraum im Wohnstift am Parksee in Unterhaching. Die Klarinettenschüler der Musikschule zeigen mit ihrer Lehrerin Stefanie Greth am Montag, 8. April, ihr Können. Tanzpaare wirbeln zu den Stücken von George Gershwin, Dimitri Schostakowitsch und Astor Piazzolla über das Parkett, auch die Gäste sind eingeladen, das Tanzbein zu schwingen. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Informationen unter www.musikschule-unterhaching.de.