Vivaldis "Die vier Jahreszeiten" gehören zu den beliebtesten Werken der klassischen Musik und sie befeuern zielsicher die Lebenslust. Für die Münchner Kammerphilharmonie Dacapo, die ihren organisatorischen Sitz in Unterhaching hat und deren Gründer Franz Schottky lange in Oberhaching lebte und wirkte, zählt das Werk zum Stammrepertoire. So erklingt der musikalische Jahresreigen auch in diesem Jahr - als Online-Konzert. Den Solopart übernimmt der Violinist Mario Korunic. Das Konzert wird am Freitag, 12. März, von 19 Uhr an als Live-stream aus der Allerheiligen-Hofkirche in der Residenz München übertragen. Karten sind erhältlich ab 7,50 Euro unter ☎ 52 03 21 48, www.kammerdacapo.de oder per E-Mail an tickets@kammerdacapo.de.