Glosse von Iris Hilberth, Unterhaching

Der Nachbar hat jetzt einen Igel. Er ist ihm nicht zugelaufen, er lebt ganz offiziell bei ihm, im schon früh gebuchten Winterquartier sozusagen. In seinem kleinen Igelhäuschen im Garten am Unterhachinger Rodelberg kann der stachelige Geselle ungestört vor sich hin schnarchen, ab und zu mal schauen, ob der Nachbar ihm etwas zum Fressen hingestellt hat, und ganz gechillt dem Frühling entgegenträumen. Gut hat er es da. Wie es aber all seinen Igelfreunden so geht, weiß der bayerische Naturschutzverband LBV nicht so genau. Er befürchtet gar, dass viele nicht genug Schlaf bekommen haben, quasi völlig übernächtigt, vor allem aber mit zu wenig Speck auf den Hüften in den Sommer starten.

Das Problem nämlich ist, so schreibt der LBV, dass die Igel sich im Herbst wegen des Rückgangs an Insekten oft nicht mehr genug Pfunde drauffressen können, um für viele Monate in den Winterschlaf zu fallen. Es kann also sein, dass sie aufgrund abnehmender Reserven verfrüht aufwachen. Man weiß, dass der Igel ein anpassungsfähiges Tier ist, ja ein wahrer Überlebenskünstler. Wie der Igel aber tatsächlich in unserer modernen Landschaft und im städtischen Siedlungsraum zurechtkommt, interessiert die Naturschützer schon. Deshalb sollen jetzt alle Ausschau nach ihnen halten. Igel melden ist das Gebot der Stunde.

Für den gemeinen Gartenfreund sicher kein Problem, ist er doch geübt im Zählen von allerlei Getier. Gerade erst wieder hat der Bund Naturschutz zu einer Eichhörnchenzählung aufgerufen. Unterhaching schneidet mit 661 gesichteten Hörnchen richtig gut ab. Das kleine Straßlach-Dingharting hat übrigens auch 103 Eichhörnchen gemeldet. Sauerlach dagegen: nur drei! Bei den Igeln sollten sich die Sauerlacher ein bisschen mehr anstrengen. So schwierig ist das nicht, schließlich gibt es für jede Zählaktion eine App.

So kann man eigentlich gleich in seinem Garten sitzen bleiben und nach den Wintervögeln, den Eichhörnchen und jetzt den Igeln weiterzählen. Der nächste Aufruf der Naturschützer kommt garantiert. Wann haben wir eigentlich zuletzt die Menge der Nacktschnecken, der Stinkwanzen und der Blattläuse erfasst? Bitte nicht wecken.