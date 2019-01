21. Januar 2019, 21:56 Uhr Unterhaching Mit Renngruppe trainieren

Die Ski-Renngruppe des TSV Unterhaching bietet am Sonntag, 10. Februar, von 10 bis 12 Uhr ein Schnuppertraining für alle skisportbegeisterten Jugendlichen zwischen neun und 14 Jahre in Bad Wiessee am Skizentrum Sonnenbichl an. Voraussetzung ist eine Vereinsmitgliedschaft beim TSV Unterhaching oder eine Tagesversicherung, die am Skitag abgeschlossen werden kann. Anmeldung bis Montag, 4. Februar, auf der Webseite der Ski- und Bergsportabteilung des TSV Unterhaching unter https://buchung.tsv-unterhaching.de.