Die Unterhachinger Rathausverwaltung ruft ortsansässige Gastronomiebetriebe, die Speisen zur Abholung oder Lieferung anbieten, dazu auf, ihre aktuellen Speisekarten an die Gemeinde zu senden. Diese werden auf der gemeindlichen Homepage sowie in der Unterhaching-App unter dem Slogan "Lokal ist genial" zur Verfügung gestellt. Auch die Einzelhandelsbetriebe sollen ihre aktuellen Click-and-Collect-Angebote an das Rathaus schicken "Der Service ist selbstverständlich kostenfrei, die Resonanz durchaus positiv", sagte Bürgermeister Wolfgang Panzer von der SPD in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Auf Anregung der Freien Wähler sollen die Angebote von Gastronomie und Einzelhandel zudem im Gemeindeblatt Dahoam in Unterhaching veröffentlicht werden, um auch weniger internetaffine Bürger anzusprechen. Sie schlagen auch vor, den Begriff "Click and Collect" zu erklären.