Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball-Liga (DFL) haben vor circa zehn Jahren Sicherheitsstandards für die Spiele der drei Profiligen festgelegt und 2011 einen Studiengang zum "Zertifizierten Sicherheitsmanager" ins Leben gerufen, um die Vereine bei ihren Sicherheits-Aktivitäten zu unterstützen Damit werden die Verantwortlichen über die gesetzlichen Anforderungen hinaus geschult. Auch Drittligist SpVgg Unterhaching hat nun einen solchen Sicherheitsmanager: Helmut Pellen, 66, seit 2017 Sicherheitsbeauftragter des Vereins, hat zuletzt ein achtmonatiges Sportstudium an der SRH-Hochschule in Heidelberg absolviert. In der vergangenen Woche hat nun die Abschlussprüfung vor einer Kommission der SRH, des DFB und der DFL stattgefunden und Pellen bestand diese problemlos.

"Gratulation an Helmut für die erfolgreiche Prüfung", sagt Peter Wagstyl, Vizepräsident der SpVgg Unterhaching. "Wir freuen uns, einen so verlässlichen und engagierten Mitarbeiter in unserem Verein zu haben." Pellen, der stark ehrenamtlich engagiert ist, etwa auch als stellvertretender Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Unterhaching oder in der AWO, bezeichnet seine Teilnahme am Studiengang als "absolut richtige Entscheidung", vor allem, was den Austausch mit anderen Klubs angeht: "Ich konnte mich mit den anderen Sicherheitsbeauftragten gut vernetzen und habe viel Neues, gerade im Juristischen, für meine Arbeit lernen können."

Die Drittligasaison soll nach der Corona-Pause am 30. Mai fortgesetzt werden, Sicherheitskonzepte sind vorerst allerdings nicht vorrangig, da alle Partien als Geisterspiele geplant sind.