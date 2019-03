31. März 2019, 21:52 Uhr Unterhaching Mal einen Gang höher schalten

Auf dem Rathausplatz in Unterhaching sind, wie auch in anderen Gemeinden, in den vergangenen Wochen die Leihstationen aufgebaut worden.

Der Ausbau der MVG-Mietrad-Stationen schreitet voran: Diese Woche steigt Unterhaching auf, dann folgen Neubiberg und Oberhaching. Bis Mitte des Jahres soll es 1150 Leihräder im Landkreis geben

Von Michael Morosow, Unterhaching

"Bitte einsteigen!" hört man des öfteren an S-Bahnhöfen. "Bitte aufsteigen!" lautet neuerdings die Parole an vielen Stationen im Landkreis München. Das MVG-Mietradsystem, das in München schon im Jahr 2015 eingeführt wurde, breitet sich sukzessive in jenen 21 der 29 Kommunen im Landkreis aus, die Interesse an einer Beteiligung an dem deutschlandweit ersten sub-urbanen Mietradsystem gezeigt haben. In elf Städten und Gemeinden besteht für Pendler und Ausflügler bereits die Möglichkeit, vom Auto aufs MVG-Rad umzusteigen. Den Anfang machte die Stadt Garching im Oktober 2018 mit der Installierung von 17 Mietradstationen. Aktuell sind 77 von geplanten 162 Stationen im Betrieb. Spätestens bis Mitte des Jahres soll das Mietradnetzwerk komplett sein, zu den 3200 Rädern im Stadtgebiet München sollen bis dahin weitere 1150 dazugekommen sein.

Gerade in den kommenden Wochen wird dazu in einen höheren Gang geschaltet: Am Samstag, 6. April, in Unterhaching, am Montag, 8. April, in Neubiberg und am Wochenende 8. und 9. Mai in der Gemeinde Oberhaching werden weitere Stationen in Betrieb genommen beziehungsweise offiziell eröffnet.

Eine kurze Zwischenbilanz von bereits am MVG-Mietradsystem angeschlossenen Kommunen zeigt: Die blau-silbernen Fahrräder werden gut angenommen, ganz anders als die knapp 7000 gelben Billigräder, mit denen ein chinesischer Anbieter München und das Umland überschwemmt hatte und von denen viele in Gräben, Bächen oder sogar auf Bäumen landeten. Der Leiter des Bau- und Umweltamtes der Stadt Garching, Klaus Zettel, berichtet von sehr wenigen wild abgestellten Rädern und einer "sehr guten Akzeptanz" zumindest an sieben der 17 Stationen, vor allem jenen auf dem Uni-Campus. Auf dem zählen aber auch andere Regeln: Während es sich bei allen anderen Landkreisgemeinden um ein stationsbasiertes System handelt, gilt der Campus als Free-Floating-Gebiet, das heißt, Nutzer können die Räder an beliebigen Stellen abstellen, ohne finanzielle Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. An anderen Stationen tickt die Uhr weiter und kommen acht Cent pro Minute bis zu einem Tagesmaximum in Höhe von zwölf Euro dazu, wenn das Fahrrad nicht an einer Station abgegeben wird. Dieses Problem kennt Alexander Maierhöfer, persönlicher Referent des Bürgermeisters der Gemeinde Oberhaching, die vor zwei Wochen "aufgestiegen" ist mit acht Stationen und 60 Rädern. Das Angebot werde zwar besser angenommen, als er erwartet habe, und vor allem für die Fahrten von den S-Bahn-Stationen ins Gewerbegebiet genutzt, aber viele Räder würden bislang wild abgestellt, obwohl die Nutzer über ihre App auf den Fehler aufmerksam gemacht würden. "Wir werden das mehr kommunizieren", sagt Maierhöfer und kündigt eine Rad-Aktionswoche für Anfang Mai und die Umsetzung einer Idee von Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) an: An einer zentralen Stelle, wahrscheinlich bei der Bibliothek, soll als sichtbares Zeichen für die Abkehr vom klimaschädlichen Auto ein Fahrzeug abgestellt und eingezäunt werden.

Ein großes Fest mit Musik und Bewirtung plant die Gemeinde Unterhaching zur Eröffnung ihrer neun MVG-Mietrad-Stationen am Samstag, 6. April, auf dem Rathausplatz. Es wird sich alles ums Rad drehen, auch weil ein riesiger Radlflohmarkt mit bis zu 200 Verkaufstischen die Veranstaltung begleiten und auch das MVG-Lastenrad vorgestellt wird.

Zwei Tage darauf, am Montag, 8. April, reiht sich die Gemeinde Neubiberg mit sieben Stationen in die Phalanx der Mietrad-Gemeinden ein. Offizieller Startschuss ist um 12 Uhr auf dem Infineon-Campus. Die MVG-Räder können dort bei einer Probefahrt kostenlos getestet werden. Beim Fahrradquiz "Rad mal!" können Teilnehmer Freiminuten oder ein Jahres-Abo für das MVG-Rad gewinnen.