Rafael Schölermann zeigt im Unterhachinger Kubiz, Jahnstraße 1, eine Serie von Fotografien unter dem Titel "Waterworks". Die Bilder sind zu verschiedenen Tageszeiten und bei unterschiedlichstem Wetter am Meeresufer entstanden. "Seine Bilder sind nie ein bloßes Abbild einer Szenerie, denn er möchte in seinen Arbeiten einen Rest Geheimnis bewahren", so die Pressemitteilung. Zu sehen ist die Ausstellung vom 8. bis 30. September, Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 22 Uhr, Samstag 9 Uhr bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.