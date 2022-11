Dornröschen in einer verrückten Welt

Dornröschen, der hundertjährige Schlaf, das von Dornen eingewachsene Schloss, der Prinz, der die Prinzessin wach küsst. Wer hat davon nicht gehört? Eine freche und moderne Musical-Adaption von "Dornröschen" zeigt das Ensemble der Musikbühne Mannheim am Sonntag, 13. November, im Unterhachinger Kubiz. Die Geschichte nimmt zwar den klassischen Anfang: die Fee, die sich für ihre Nicht-Einladung zur Tauffeier der Prinzessin rächt, woraufhin diese sich als 16-Jährige an einer vergifteten Spindel sticht und alles in einen hundertjährigen Schlaf fällt.

100 Jahre später freilich ist Jetztzeit: Die böse Fee treibt als moderne Geschäftsfrau ihr Unwesen, Autos fahren ohne Chauffeur herum, die Leute halten sich kleine schwarze Kästchen ans Ohr oder - noch merkwürdiger - vor die Nase. Wird das gut gehen in dieser verrückten Welt, mit dem modernen Prinzen und Dornröschen, das nach seinem Kuss endlich erwacht?

Die Vorstellung ist geeignet für Kinder ab fünf Jahren, einige Kinder aus dem Publikum können am Sonntag sogar mitspielen. Die Kinder sollen zwischen sieben und zehn Jahre alt sein. Sie müssen im Vorfeld keine Texte lernen, wie das Unterhachinger Kulturteam mitteilt. Bei Interesse kann man sich im Kulturamt (Telefon 089/66 55 53 12) informieren und anmelden. Die Vorstellung beginnt um 17 Uhr. Karten gibt es unter anderem per E-Mail tickets@unterhaching.de oder online über https://kubiz-tickets.reservix.de.