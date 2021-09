Hoher Besuch in der Unterhachinger Sportarena am Utzweg: Am Sonntag, 19. September, ist von 14 Uhr an Turner Lukas Dauser zu Gast. Der Silbermedaillengewinner von Tokio wird von seinem Heimatverein TSV Unterhaching und Gemeindevertretern empfangen und geehrt. Es besteht die Möglichkeit, ein Autogramm oder auch ein Foto mit dem Sportler zu ergattern. Die Teilnehmerzahl ist auf 900 Gäste begrenzt, eine Anmeldung ist bis Samstag, 18. September, per E-Mail an nadine.cerny@tsv-unterhaching.de nötig; es gelten Maskenpflicht und 3G-Regel. An der Halle können sich Besucher vom BRK kostenlos testen lassen.