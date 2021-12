Das Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching ist die erste Schule im Landkreis München, in dem ein Verdacht auf die neue Virusvariante Omikron aufgetreten ist.

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Am Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching (LMGU) gibt es einen ersten Omikron-Verdachtsfall. Möglicherweise hat sich ein Schüler mit der Corona-Variante aus Südafrika infiziert. Das hat das Landratsamt am Montagabend bestätigt. Der tatsächliche Nachweis fehlt offenbar aber noch. Bei den Quarantänemaßnahmen handle es sich "aktuell um eine reine Vorsichtsmaßnahme, die in Abstimmung mit vorgesetzten Stellen vorsorglich getroffen wurde", teilte das Landratsamt mit. Wie viele Schüler und Lehrer von den Quarantänemaßnahmen betroffen sind, war nicht in Erfahrung zu bringen. Das Gesundheitsamt stehe in Kontakt mit allen Beteiligten und behalte die Situation im Blick, hieß es aus der Kreisbehörde.

Unterdessen ist der bestellte Impfstoff für Kinder von fünf bis elf Jahren im Landkreis eingetroffen. "Wir können am Mittwoch planmäßig mit den Impfungen beginnen", sagt Landratsamtssprecherin Christine Spiegel. Es sei ausreichend Impfstoff vorhanden, um alle drei Impfzentren zu bedienen. Landrat Christoph Göbel (CSU) hatte vergangene Woche angekündigt, in den Impfzentren Haar, Unterschleißheim und Oberhaching eigene Impfstraßen für Kinder einzurichten.

Gebucht werden können Termine für Kinder von fünf bis elf Jahren von sofort an über die Webseite des Landratsamts. Diese werden nicht über das allgemeine Registrierungsportal von Bayimco vergeben, sondern über ein eigenes Anmeldetool des Landkreises München. Die Termine werden laut Landratsamt sukzessive freigeschaltet.