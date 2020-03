Am Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching kann der Unterricht von Montag an wieder regulär stattfinden. Wie die Schule am späten Freitagabend den Eltern mitteilte, soll laut Gesundheitsamt bei keiner Kontaktperson des mit Corona infizierten Kindes aus der Schülerschaft das Virus nachgewiesen worden sein. Am Mittwochabend war bekannt geworden, dass sich das Kind auf einer Reise in den Faschingsferien angesteckt hatte. Es war allerdings nicht in einem als Risikogebiet eingestuften Gebiet unterwegs gewesen. Das Gesundheitsamt entschied darauf hin, das Gymnasium für den Rest der Woche zu schließen und alle Personen zu testen, die näheren Kontakt zu dem Kind hatten, das im Landkreis Miesbach wohnt.

Alle getesteten Kontaktpersonen müssen trotz negativem Testergebnis bis inklusive 16. März zu Hause bleiben, heißt es in der Mitteilung. Dies gelte zudem für die gesamte Klasse des betroffenen Kinds sowie eine weitere Schülergruppe, die gemeinsam mit dieser Klasse Unterricht hatte.

Zudem habe der Zweckverband des Gymnasiums veranlasst, dass am Sonntag die Klassenräume, in denen das erkrankte Kind Unterricht hatte, von einer Spezialfirma gereinigt werden. Auch der Mehrzweckraum, Toilettenräume, die Mensa und besondere Kontaktflächen wie Türgriffe, Handläufe und der Trinkwasserbrunnen werden desinfiziert. Außerdem seien Hygienestationen mit Handdesinfektionsmittel aufgestellt worden.