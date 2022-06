Von Iris Hilberth, Unterhaching

"Das Leben muss nicht leicht sein, wenn es nur inhaltsreich ist." Dieses Zitat stammt von der Physikerin Lise Meitner (1878-1968). 2005 hat die Schulfamilie des Gymnasiums Unterhaching sich den Namen der Wissenschaftlerin gegeben. Da war die weiterführende Schule im Hachinger Tal bereits 34 Jahre alt. Heuer feiert sie ihr 50-jähriges Bestehen, vor einem halben Jahrhundert ist der erste Unterhachinger Gymnasialjahrgang in seine ersten großen Ferien gegangen. Zeit für ein großes Sommerfest und einen Blick zurück auf fünf Jahrzehnte Schulzeit.

An diesem Mittwoch, 29. Juni, starten die Feierlichkeiten mit einem großen Festakt, zu dem nicht nur der bayerische Kultusminister, der Landrat und der Bürgermeister erwartet werden, sondern es hält Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing, auch einen Festvortrag über Demokratieerziehung. Einen Tag später folgt ein Festgottesdienst in der St.-Alto-Kirche und am 5. Juli steht ein Kabarett-Abend mit Han's Klaffl auf dem Programm. Am 9. Juli feiert die Schule von 15 Uhr an ein großes Jubiläumssommerfest mit Sport- und Spaß-Wettbewerb, Überraschungs-Buden, großer Tombola, Modenschau, Bands, Feuer-Akrobatik und Verköstigung.

Sechs Schulleiter und Schulleiterinnen haben bislang das Unterhachinger Gymnasium geprägt, angefangen von Georg Gosse über Erich Steiner, Friedrich Pelikan, Heinz Durner und Brigitte Grams-Loibl bis zur aktuellen Chefin des LMGU, Michaela Trinder. Bekannt ist der markante Schulbau mit der interessanten Architektur, deren erster Bauabschnitt 1975 fertig wurde und der Anfang der Zweitausenderjahre erweitert wurde, mittlerweile deutschlandweit. Mehrfach diente das LMGU als Filmkulisse. Und spätestens seit Uschi Glas sich dort in in dem Streifen "Fack ju Göhte" aus dem Fenster stürzte und Elyas M'Barek einen Tunnel zur Sportarena am Utzweg grub, hat das Unterhachinger Gymnasium eine gewisse Berühmtheit erlangt. Wie es dort in Wirklichkeit in den vergangenen fünf Jahrzehnten zuging, erzählen fünf ehemalige Schüler und Schülerinnen. Die SZ hat ihnen fünf Fragen zu ihrer Schulzeit gestellt.

Bernhard Wagner, 60, Abitur 1980

Detailansicht öffnen (Foto: privat)

Ihre Schulzeit in drei Worten:

Bernhard Wagner: Ist lange her.

Was habe Sie nach dem Abi besonders vermisst?

Das war ganz klar der enge Freundeskreis, den ich an der Schule hatte. Ich musste dann 1980 gleich 15 Monate zur Bundeswehr, dadurch hatten sich die Kontakte erheblich reduziert. Klar, man hat sich nicht mehr täglich gesehen, da bricht vieles dann ab.

Was oder auch wer fällt Ihnen immer sofort ein, wenn Sie ans LMGU (damals noch GU) denken?

Wir hatten zu Beginn noch Unterricht im Nachbarbau und sind erst später in den Neubau umgezogen, als der dann fertig war. Ich komme aus Sauerlach und es gab noch keine S-Bahn. Uns hat morgens immer ein kleiner Schulbus abgeholt. Ich erinnere mich noch gut an unseren Englischlehrer, Jochen Wöhrl, der überzeugt davon war, dass es in den Dörfern südlich von Unterhaching noch regelmäßig Schlägereien im Wirtshaus gibt. Da sei die Welt noch in Ordnung, meinte Herr Wöhrl.

Ohne ... hätte ich die Schulzeit nicht überstanden.

Meine Schulzeit war gut und schön. Ich hätte sie auf jeden Fall überstanden. Aber geholfen hat sicher der enge Freundeskreis. Der Zusammenhalt war groß, wir haben uns gegenseitig bei Prüfungen und allen möglichen Enttäuschungen und Ärgernissen unterstützt.

Was machen Sie heute, war das Ihr Plan nach dem Abitur?

Nein gar nicht, es war kompletter Zufall. Ich bin Bauingenieur geworden und arbeite heute beim Bayerischen Obersten Rechnungshof. Nach dem Abitur wusste ich aber zunächst gar nicht, was ich machen möchte. Nach der Bundeswehr hat mich dann ein Freund, der bereits mit dem Bauingenieursstudium begonnen hatte, mit in eine Vorlesung genommen. Dort ging es damals um konstruktive Geometrie, das hat mir gefallen.

Peter Hupfauer, 54, Abitur 1988

Detailansicht öffnen (Foto: Claus Schunk)

Ihre Schulzeit in drei Worten:

Peter Hupfauer: Alles außer Schule.

Was haben Sie nach dem Abi besonders vermisst?

Die Spielwiese, auf unterschiedlichen Feldern aktiv sein zu können. Zum Beispiel eine Schülerzeitung zu schreiben und Drucken zu lassen (bei Anlieferung musste die Redaktion bar bezahlen), den etablierten Schulfotografen erstmals durch Klassenfotos der SMV zu ersetzen oder Schulpartys zu organisieren.

Wer fällt Ihnen immer sofort ein, wenn Sie ans LMGU (damals noch GU) denken?

Willi Reuther und Peter Hohmann, die das für mich so wichtige Schultheater in eine Blütezeit führten. Werner Fiebig, der die Projektwoche erfand. Direktor Pelikan, der morgens beim Zuspätkommen nur mit seinem Blick ein Gefühl der Peinlichkeit auslösen konnte.

Ohne... hätte ich die Schulzeit nicht überstanden.

Die Semmelfrau. Als es im sogenannten Fahrschülerraum nur einen Automaten gab waren die Wurst- und Käsesemmeln, die Frau K. aus großen Körben vor (!) der Schule verkaufte, einfach wunderbar.

Was machen Sie heute, war das Ihr Plan nach dem Abitur?

Der Plan nach dem Abi war, mit Freunden und dem blauen Interrail-Ticket (Zug und Fähren) über Italien nach Santorini zu fahren. Heute arbeite ich im Bereich Internet Security, den es damals noch gar nicht gab.

Maria Hübner, 45, Abitur 1997

Detailansicht öffnen (Foto: privat)

Ihre Schulzeit in drei Worten:

Maria Hübner: Lustig, aufregend, viele Erfahrungen.

Was haben Sie nach dem Abi besonders vermisst?

Auf jeden Fall die Musik. Ich habe Klavier und Geige gespielt, war im Chor und in verschiedenen Orchestern. Gerne erinnere ich mich noch an die Freizeiten mit den Musikgruppen. Das war mit dem Abitur dann leider alles vorbei.

Wer fällt Ihnen immer sofort ein, wenn Sie ans LMGU (damals GU) denken?

Da kann ich zwei Lehrer nennen. Zum einen meine Musiklehrerin Frau Bindl. Sie war damals sehr jung und es hat mit ihr großen Spaß gemacht, nicht nur der Unterricht, sondern auch all die Konzerte und Auftritte. Dann fällt mir noch Herr Reuter ein, ein Geschichts- und Deutschlehrer. Der war mal für fünf Jahre an der deutschen Schule in Griechenland. Und weil ich Griechin bin, hat er sich immer einen Spaß daraus gemacht, mit mir Griechisch zu sprechen und auch gerne mal die Kollegen auf die Schippe zu nehmen. Einmal sollte er bei uns Mädchen im Sportunterricht die Vertretung übernehmen. Wir waren damals viele Handballerinnen in der Klasse und so hat er uns zum Baumstamm-Stemmen herausgefordert. In irgendeiner Garage haben wir damals diese Stämme gefunden, und es ging darum, anzulaufen und den Baumstamm so zu werfen, dass er sich um 180 Grad dreht. Wir haben ihn tatsächlich besiegt.

Ohne ... hätte ich die Schulzeit nicht überstanden.

Ohne das ganze Drumherum. Also Orchester, Klassenfahrten, Projektwoche, Abistreich. Das war toll zu meiner Zeit. Man musste damals den Abistreich auch nicht bei der Schulleitung anmelden. Wir haben mit einem Traktor die Tiefgaragenausfahrt blockiert, Tonnen von Sand auf das Schulgelände gekippt und eine Beachparty gefeiert.

Was machen Sie heute, war das Ihr Plan nach dem Abitur?

Ich bin Physiotherapeutin und arbeite hauptsächlich im Fußballbereich. Nach dem Abitur habe ich allerdings erst einmal Jura studiert. Ich hatte Wirtschaft und Recht als Leistungskurs, stellte dann im Studium aber fest, dass das doch nicht meine Welt ist, dass ich mit dieser Ellbogengesellschaft nicht klarkomme. Weil ich Leistungssportlerin war und lange Handball gespielt habe, wollte ich etwas im Sportbereich machen. Ich hatte auch überlegt, Sport zu studieren, dann aber haben sie mich sofort an der Schule für Physiotherapie genommen. Es ist bis heute das Richtige und macht mir Spaß.

Hedwig Regensburger, 34, Abitur 2007

Detailansicht öffnen (Foto: privat)

Ihre Schulzeit in drei Worten:

Hedwig Regensburger: Drei Worte funktionierten nicht, dazu war die Schulzeit zu spannend. Ich erinnere mich an diverse Faschingsfeiern, Abistreiche mit Schaumparty, Bigbandwettbewerbe, Bladen im Sportunterricht, Musikfahrten, SMV-Fahrten, Schüleraustausche nach Italien oder England und für mich persönlich äußerst prägend war mein Austauschjahr in Rochester, NY.

Was haben Sie nach dem Abi besonders vermisst?

Nichts, da ich nach dem Abi immer noch häufig vor Ort war, um die Combo zu leiten. Die Auftritte hatten mir nämlich so großen Spaß gemacht, dass ich diese Freude auch schon bald weitergeben wollte und natürlich ging der Spaß auch für mich an der Musikhochschule weiter mit ausverkauften Faschingskonzerten, die ich mit organisierte bis hin zu Studienreisen nach Italien oder Kuba.

Wer fällt Ihnen immer sofort ein, wenn Sie ans LMGU denken?

Herr Durner. Er hatte jederzeit ein offenes Ohr für uns und war mit seiner offenen und herzlichen Art sehr beliebt - ich glaube, jeder erinnert sich an ihn und seine Kamera. Er nahm sich auch für kleine Dinge wie ein Klassenvorspiel extra Zeit. Auch nach der Schule blieben wir im Kontakt und vielleicht ist er der Grund, weswegen ich nicht nach Selb ins Ref geschickt wurde.

Ohne.... hätte ich die Schulzeit nicht überstanden.

Die Kartoffelsalatsemmeln und Hotdogs am alten Pausenverkauf gegenüber der Italienischsäle - ob die da noch sind? In der Anstehschlange musste man sich irgendwie hineinquetschen, um etwas zu essen zu ergattern. Wir fragten auch wirklich jeden Lehrer, ob wir deswegen früher in die Pause gehen dürften, da wir Kleinen ja sonst keine Chance hätten, etwas zu essen zu bekommen.

Was machen Sie heute, war das Ihr Plan nach dem Abitur?

Heute bin ich Musikerin bei Taufen und Traurednerin und darf somit besondere Momente mit besonderen Menschen genießen. Als Knochenmarktransporterin kommt man in den Ferien etwas herum und die habe ich, da ich auch als Musiklehrerin an einem Gymnasium arbeite. Dabei versuche ich, Schüler:innen so für die Musik zu begeistern, wie ich damals begeistert wurde. Zudem bin ich Mutter von zwei Kindern und die singen auch schon den ganzen Tag. Und ja, all das wollte ich schon immer machen.

Nicolas Kleinekorte, 18, Abi 2022

Detailansicht öffnen (Foto: privat)

Ihre Schulzeit in drei Worten:

Nicolas Kleinekorte: Eine geile Zeit.

Was werden Sie nach dem Abi besonders vermissen?

Das tägliche Treffen mit Freunden. Seit der Kindheit war ich mit vielen jeden Tag zusammen, mit drei Freunden bin ich acht Jahre lang jeden Morgen zur Schule gefahren. Das hat schon großen Spaß gemacht und war nie langweilig. Aber auch der schulische Aspekt könnte mir fehlen. Wir haben gelernt, kritisch zu denken, besonders in Geschichte und Sozialkunde haben wir viel diskutiert. Aber auch in Fächern wie Biologie haben wir gelernt, Dinge zu hinterfragen.

Wer wird Ihnen auch später noch sofort einfallen, wenn Sie ans LMGU denken?

Da möchte ich zwei Personen nennen. Zum einen ist das Frau Weinfurtner, unsere Oberstufen-Koordinatorin. Sie hat uns schon in der 10. Klasse sehr gut vorbereitet und dann zwei Jahre lang begleitet. Vor allem in der Corona-Zeit war das ein großer Einsatz von ihr. Der zweite Lehrer, der mir sicher in Erinnerung bleiben wird, ist Herr Weber, unser Geschichts- und Sozialkundelehrer. Er hat uns beigebracht, in großen Zusammenhängen zu denken und ist einfach auch ein sympathischer Typ. Er hat mit uns in der Oberstufe die Berlin-Fahrt nachgeholt, die in der Zehnten wegen Corona ausgefallen ist.

Ohne ... hätte ich die Schulzeit nicht überstanden.

Ohne den Zusammenhalt. Egal, ob das Klausurvorbereitungen waren oder beim Sport. Wir sind - obwohl wir wegen Corona viel im Homeschooling waren - zu einem Kollektiv geworden. Es lag auch an der Schule, die uns Werte und fairen Umgang miteinander vermittelt hat und uns so zusammengeschweißt hat.

Was machen Sie nach dem Abi?

Ich werde in Lille und Münster ein binationales Studium in den Politik- und Sozialwissenschaften beginnen. Ich hatte schon länger nach einem Studium in dieser Richtung gesucht und mich im März dafür beworben. Nach einem Auswahlverfahren habe ich Anfang Juni dann die Zusage bekommen.