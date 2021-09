Die Unterhachinger Grünen laden an diesem Freitagnachmittag, 17. September, von 15 Uhr an zu einem alkoholfreien Feierabendbier auf zwei reservierten Parkplätzen an der Hauptstraße (Höhe Raiffeisenbank) ein. Anlass ist der internationale Parking Day. Einen Nachmittag lang soll mit Liegestühlen, Tischen und Pflanzen aufgezeigt werden, wie viel öffentlicher Raum von Autos beansprucht wird und wie eine alternative Nutzung aussehen könnte. Die Grünen-Gemeinderatsfraktion und die Kreisrätinnen Evi Karbaumer und Claudia Köhler wollen Auskunft zu Anträgen und Themen in der Kommune geben. Für Fragen zur aktuellen Bundespolitik wird der Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek vorbeischauen.