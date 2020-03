Stiftung "Kids to life" übergibt Hilfslieferung in Syrien

Der seit neun Jahren in Syrien tobende Krieg erlebt einen weiteren Höhepunkt durch die schweren Bombardierungen bei Idlib. Flüchtlinge, die bisher in provisorischen Zeltlagern gehaust haben, müssen ohne große Hoffnung auf Besserung weiterziehen und fliehen in Richtung der türkischen Grenzen mit dem Wissen, dass diese geschlossen sind und sie ihrem grauenvollen Schicksal nicht entrinnen können. Tausende, teils verwaiste Mädchen und Jungen aus Syrien haben ihr Zuhause verloren, überleben in Schutt und Asche oder in Matsch und Schmutz auf Feldern. Ihnen versucht die Anton-Schrobenhauser-Stiftung "Kids to life" jetzt mit Überlebenspaketen, gefüllt mit den wichtigsten Grundnahrungsmitteln, wenigstens etwas Hilfe zukommen zu lassen.

Die Unterhachinger Stiftung konnte nach eigenen Angaben dank direkter Kontakte in die Türkei und nach Syrien seit Beginn ihrer Arbeit schon Tausenden von Kindern helfen. Erst kurz vor Weihnachten sei es wieder gelungen, direkt zu den Bedürftigen vorzudringen und Lebensmittelpakete zu übergeben. Mit Spenden und durch die Arbeit vor Ort von Aynur Gündüz, der Leiterin von "Kids to life international", sei notleidenden Kindern geholfen worden. "Aber es ist immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein", so Stiftungsleiterin Sabine Emmerich. Es mangele an Grundnahrungsmitteln wie Linsen und Reis, Mehl und Trinkwasser. "Gerade jetzt im Winter spitzt die Situation sich dramatisch zu. Es gibt keinen festen Untergrund, auf dem Zelte aufgestellt werden können - nur Matsch oder gefrorene Böden. Kein Trinkwasser, keine Sanitäranlagen, kein Schutz, kein Gefühl der Sicherheit."

Mehr zu der Stiftung unter www.kids-to-life.de.