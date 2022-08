Von Iris Hilberth, Unterhaching

Elf Millionen Tonnen Lebensmittel landen pro Jahr in Deutschland im Müll. Laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft entstehen Lebensmittelabfälle entlang der gesamten Lebensmittelversorgungskette - von der Primärproduktion bis hin zu den privaten Haushalten. Ein Teil davon ist vermeidbar. Die Grünen im Unterhachinger Gemeinderat fordern in einem Antrag daher ein Konzept zur Eindämmung von Lebensmittelverschwendung. Ziel soll es sein, dass Unterhaching sich aktiv in die Lebensmittelrettung einbringt. Einige Ideen hat die Zweite Bürgermeisterin Johanna Zapf zusammengetragen.

Eine gemeinnützige Organisation gegen die Wegwerfmentalität gibt es in Unterhaching bereits. Der "Verein für Lebensmittelrettung und gegen Ressourcenverschwendung" kooperiert mit zwölf Supermärkten, 30 Fahrer holen dort täglich Lebensmittel ab, die vor allem an die Tafeln weitergereicht werden. Grünen-Politikerin Zapf will die Lebensmittelrettung nun auf noch breitere Basis stellen und schlägt vor, Kontakt mit der Initiative aufzunehmen und deren Vertreter in den Gemeinderat einzuladen.

Kinder und Jugendliche sollen für das Thema sensibilisiert werden

Auch Betreiber von Restaurants, Cafés, Mensen und Supermärkten will sie an einen Tisch holen. Bei Veranstaltungen der Gemeinde Unterhaching sollen übrig gebliebene Lebensmittel zudem zur Rettung zur Verfügung gestellt werde, heißt es in dem Antrag. "Genießbare Lebensmittel sollen nicht mehr weggeworfen werden. Dies ist über Kooperationen mit Lebensmittelrettern möglich", so Zapf. Dazu schlägt sie vor, testweise über einen Zeitraum von beispielsweise zwei Jahren ein für alle Bürger und Bürgerinnen gut erreichbares sogenanntes Lebensmittel-Outlet einzurichten, in dem gerettete Lebensmittel zu einem symbolischen Preis verkauft werden.

Um die globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, auch bekannt als "Sustainable Development Goals", zu erreichen, die eine Reduktion der Nahrungsmittelabfälle um 50 Prozent pro Kopf im Handel und auf Konsumentenebene vorsieht, müsse auch bei der Aufklärung und Bildung angesetzt werden, ist sich Zapf sicher. Die Verwaltung soll daher die Bildungseinrichtungen in der Gemeinde dabei unterstützen, Kinder und Jugendliche zum Thema Lebensmittellagerung, -haltbarkeit und -verwendung zu bilden und aktiv gegen Verschwendung vorzugehen. Zudem soll über Veranstaltungen und Informationsmaterialien Aufklärungsarbeit geleistet werden. Zapf betont: "Bei der Produktion von Nahrungsmitteln entstehen Treibhausgase und Ressourcen wie Wasser, Boden und Energie werden benötigt. Lebensmittel wegzuschmeißen ist unverantwortlich gegenüber den begrenzten Ressourcen unserer Erde."