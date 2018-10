8. Oktober 2018, 21:56 Uhr Unterhaching Lebensfreude und Existenzkampf

Unterhaching - Weiße palmenumsäumte Strände, üppige Regenwälder, Oldtimer, deren Lackierung auch schon mal besser aussah, und eine Lebensart zu der Voodoo-Rhythmen und Salsaklänge genauso gehören wie handgedrehte Zigarren - das ist das Bild, das Pascal Violo in seiner Live-Reportage "Kuba - Rhythmus, Rum und Revolution" zeichnet. An diesem Dienstag, 9. Oktober, ist er damit im Kubiz an der Jahnstraße 1 in Unterhaching zu Gast. Dabei lässt der Österreicher sein Publikum nicht nur optisch in die fremde Welt des karibischen Inselstaates eintauchen, sondern widmet sich in seiner Erzählung auch immer dem Alltag der Menschen, die dieses Land ausmachen: Santeria-Priester und Schachmeister, Tabakbauern und Künstler. Auf diese Weise entsteht ein differenziertes Bild zwischen kubanischer Lebensfreude und dem täglichen Existenzkampf in einer Gesellschaft, die von starren Normen geprägt ist. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es telefonisch unter ☎ 66 55 53 16 oder online unter www.unterhaching.de.