31. Juli 2018, 22:00 Uhr Unterhaching Leben retten

Jeder kann ein Retter werden. Schon eine Blutspende kann ein Leben bewahren. Am Montag, 6. August, bietet sich von 15 bis 20 Uhr in der Hachinga Halle in der Grünauer Allee 6 in Unterhaching die Möglichkeit, sich am Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes zu beteiligen. Allein in Bayern werden täglich etwa 2000 Blutkonserven benötigt. Mit einer Blutspende kann bis zu drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden. Die anhaltende Hitze beeinflusst allerdings derzeit das Blutspende-Aufkommen. Viele Menschen stehen aufgrund einer Urlaubsreise nicht als Blutspender zur Verfügung oder gestalten ihre Freizeit anders. Daher bittet das BRK um rege Beteiligung. Blutspender bringen bitte ihren Personalausweis oder Reisepass mit.