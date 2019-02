21. Februar 2019, 21:35 Uhr Unterhaching Lastenrad zum Ausleihen

Auf Antrag der Grünen hat die Gemeinde Unterhaching jetzt ein Elektro-Lastenrad für seine Bürger angeschafft. Von April an kann es kostenlos ausgeliehen werden. Die Ausgabe und Verwaltung des Rads übernimmt der Unterhachinger Treffpunkt im Ortszentrum, Hofmarkweg 12. Wie die Verwaltung mitteilt, sieht die Gemeinde Fahrräder als wichtigen Beitrag zur Verkehrswende. In einer dicht besiedelten, mit Versorgungsmöglichkeiten aller Art ausgestatteten Kommune wie Unterhaching könnten Lastenräder mache Autofahrt überflüssig machen. Die Mitarbeiter des Umweltamts haben verschiedene in Frage kommenden Modelle Probe gefahren und sich dann für ein zweirädriges Urban Arrow Family mit Bosch Performance, 400 Wattstunden entschieden. Zudem soll für den Baubetriebshof heuer ein einspuriges Lastenrad angeschafft werden. Als nächster Schritt ist ein App basiertes Elektro Lastenbike Sharing vorgesehen. Gespräche mit dem Verleihsystem "Lastibike" liefen bereits.