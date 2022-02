Von Iris Hilberth, Unterhaching

Der Landschaftspark Hachinger Tal ist 126 Hektar groß. Um sich das Ausmaß dieses Naherholungsgebietes zwischen Unterhaching, Neubiberg und Ottobrunn besser vorstellen zu können, hier der übliche Vergleich mit den Fußballfeldern: Weil die meist ein bisschen kleiner als ein Hektar sind, kann man davon ausgehen, dass dieses Areal, das von vielen Besuchern gerne zum Spazierengehen, zum Skaten und Radfahren genutzt wird, in etwa so groß ist wie 176 Fußballfelder. Allein die alte Start- und Landebahn ist 2,5 Kilometer lang. Da ist man schon eine Weile unterwegs. Und wenn man mal muss?

Das ist eine durchaus berechtigte Frage. Denn anders als an den 176 Fußballfeldern ist auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts seit dieser Woche weit und breit keine Toilette mehr zu sehen. Kein Klo, keine öffentliche Bedürfnisanstalt, kein Donnerbalken, kein Pissoir, keine Latrine. Und wenn man Pech hat noch nicht einmal ein Busch. Denn den Landschaftspark machen in großen Bereichen die bis zum Horizont zu überblickenden Wiesen aus, eine Weite, die selten ist so nah an der Stadt. Mal ganz abgesehen davon, dass Wildbieseln zwischen Beachvolleyball-Anlage und Funpark keine schöne Vorstellung ist. An größere Entledigung mag man gar nicht denken.

Viele Jahre hat es im Landschaftspark wenigstens mobile Toiletten gegeben. Niemand geht gerne auf Dixi-Klos. Aber besser als gar nichts sind die Plastik-Kabinen allemal. Doch deren Zeit in Unterhaching ist nun endgültig abgelaufen, just ein Jahr bevor die praktische Erfindung des im Ruhrgebiet stationierten US-Soldaten Fred Edwards 50 Jahre alt wird. Der Grund für das nun anbrechende klo-lose Zeitalter ist schierer Vandalismus. Erst wurden die im Landschaftspark aufgestellten Toilettenhäuschen umgeworfen, seit einiger Zeit auch noch angezündet. Im Rathaus fragt man sich, warum Leute auf so eine Scheiß-Idee kommen. Die Betreiber der blauen Notdurft-Boxen jedenfalls haben endgültig die Nase voll von Unterhaching und haben der Gemeinde nach einer letzten Bewährung gekündigt. Es ist schon die zweite Klo-Firma, die an dieser Stelle aufgibt. So wird das stille Örtchen im Landschaftspark zum Sehnsuchtsort.