Der Landkreiscup-Nachtslalom findet am Freitag, 24. Januar, in Bad Wiessee statt. Es ist das zweite Skirennen des Landkreiscups München-Land, Start ist um 17 Uhr. Der Slalom für Ski-Alpin wird vom TSV Unterhaching und TSV Ottobrunn am Skizentrum Sonnenbichl veranstaltet. Für Schüler U8 und U10 erfolgt die Kurssetzung in Form eines Vielseitigkeitslaufes. Es können alle Skifahrer teilnehmen, die einem Verein im Landkreis München angehören oder aber dort wohnen, aber in einem Verein außerhalb des Landkreises engagiert sind. Die Anmeldung kann per E-Mail erfolgen an "renngruppe@tsv-unterhaching.de". Anmeldeschluss ist am Montag, 20. Januar, um 18 Uhr. Die Startgebühr beträgt neun Euro bei Erwachsenen und sieben Euro bei Kindern und Jugendlichen.