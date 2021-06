Im Farben vereinenden Wetterleuchten oder auf der Bergstraße durch Schotter und Geröll, die Mitglieder des Künstlerkreises Hadern nehmen Betrachterinnen und Betrachter in ihrer Schau mit auf eine "Entdeckungsreise Bild". Sie führt einerseits tief hinein in die künstlerische Technik, in Risse, Spalten, Brüche und Linien. Andererseits weit weg in Motive aus Europa, Amerika, Afrika und Asien. Die Gemeinschaftsausstellung, die noch bis Freitag, 2. Juli, im Kubiz in Unterhaching zu sehen ist, vereint Arbeiten in Aquarell, Acryl, Öl und Tusche ebenso wie digitale Fotokunst in abstrakter und gegenständlicher Darstellung. Die ausstellenden Künstlerinnen und Künstler gehören dem Künstlerkreis Hadern an, der im kommenden Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert und sich mit Ausstellungen in München einen Namen gemacht hat. Die Arbeiten sind montags bis freitags von 9 bis 22 Uhr sowie samstags zwischen 9 und 20 Uhr zu sehen. Weitere Informationen unter www.hadern.muenchner-kunstszene.de.