Tänzerin Yui Günther in der Hauptrolle von "Der kleine Prinz" der Choreografin Ada Ramzews. Das Stück feiert in Unterhaching seine Premiere.

Das Kubiz in Unterhaching startet im September in die neue Saison, es gibt Gewohntes und noch nie Gesehenes.

Von Udo Watter, Unterhaching

Eigentlich besteht ein wesentlicher Zauber von Kunst und Kultur ja darin, der Normalität zu entfliehen. Dem Gewohnten und Alltäglichen den kreativ veredelten Stinkefinger zu zeigen und abzutauchen in andere essenzielle Ebenen. Das soll natürlich auch weiterhin so bleiben, aber der Kulturbetrieb ist nicht nur Heimat schöpferischer Erfahrungswelten, sondern lebt andererseits auch von gewohnten Abläufen, vertrauter Rezeption und lieb gewonnenen Ritualen, die in den vergangenen Jahren bekanntlich nur eingeschränkt genossen werden konnten oder gänzlich vermisst wurden. Das Team des Kulturamts Unterhaching um seine Leiterin Ursula Maier-Eichhorn freut sich nun, nach längerer Pause wieder einen gedruckten Spielplan anbieten zu können und, im Gegensatz zu den vergangenen Spielzeiten, auch ein Wahl-Abo: "Damit möchten wir zu mehr Normalität zurückkehren."

Die Saison ist zwar ein bisschen kürzer als noch in Vor-Corona-Zeiten, das Angebot von September bis Dezember ist aber gewohnt vielfältig und spannt einen Bogen über verschiedene Genres. Den Auftakt macht Anfang September die Gruppe Ménage à Trois aus der Steiermark mit ihrem Austropop-Programm. Das konzertante Angebot beinhaltet aber auch Flamenco, Klassik (das Bruckner Akademie Orchester oder das Ensemble Clemente) und Jazz (Lisa Wahlandt Trio). Das Freie Landestheater Bayern ist mal wieder im Kubiz zu Gast: mit der "Fledermaus" von Johann Strauß und der Märchenoper "Hänsel und Gretel".

Eine Ballett-Uraufführung ist das Highlight der neuen Saison

Ein besonderes Highlight verspricht eine Ballett-Uraufführung am 2. Dezember zu werden: Die Benedict Manniegel Dance Company zeigt "Der kleine Prinz" von Saint-Exupéry als modernes Ballett - eine Tanzerzählung über eine magische Begegnung in der Wüste, die Liebe zu einer Rose und die Sehnsucht eines Erwachsenen nach dem Zauber kindlichen Daseins. Freunde des klassischen Theaters werden mit Shakespeares Komödie "Maß für Maß", dargeboten von der Shakespeare Company Berlin, bedient. In der Kabarettsparte wird Sissi Perlinger ihre mehrfach verschobene Bühnenshow "Worum es wirklich geht" zeigen, Thomas Freitag stellt sein Programm "Hinter uns die Zukunft" vor, Lucy von Kuhl stellt dagegen "Alles auf Liebe". Das zweifach verschobene Germanical "Siegfried - Götterschweiß und Heldenblut" mit Severin Groebner und Constanze Lindner soll endlich am 21. Oktober über die Bühne gehen. Fürs junge Publikum gibt's "Papageno und die kleine Zauberflöte", das Märchenmusical "Dornröschen" und ein Kinderkonzert "Sarah und der Flügel Jean Jacques".

Karten für alle Veranstaltungen sind online über Reservix (https://kubiz tickets.reservix.de) und im Kubiz erhältlich (während der Theaterferien vom 6. bis 28. August ist das Kubiz allerdings geschlossen.) Wer sich ein Wahlabonnement mit 20 Prozent Ermäßigung zusammenstellen will, muss mindestens fünf Vorstellungen buchen. (Nähere Informationen dazu unter https://www.unterhaching.de/kultur oder www.kubiz-kulturamt.unterhaching.de).