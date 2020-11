Früher war sie die Kanzlersouffleuse und bei "Merkels unterm Sofa" - in ihrem neuen Programm "Ihr mich auch" zieht Simone Solga gegen die Nation der Besserwisser zu Felde. Das will die Kabarettistin auch im Unterhachinger Kubiz tun, statt am 20. November - ihr Auftritt ist abgesagt worden - nun am 10. Januar 2021. Weitere Ersatztermine für ausgefallene Veranstaltungen im Kubiz sind - unter Vorbehalt - folgende Kinovorstellungen: "Max und die Wilde 7" am 28. Dezember, Beginn 10.30 Uhr, sowie "David Copperfield" am selben Tag, Beginn 20 Uhr. Das Roadmovie "Ausgrissn" läuft am 15. Dezember. Das Konzert des Ensemble Gambelin ist auf den 24. Januar verlegt worden. Aktualisierte Infos gibt es unter www.unterhaching.de.