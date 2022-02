Von Udo Watter, Unterhaching

Ob früher die Zukunft besser war, wie Karl Valentin mal behauptet hat, sei dahingestellt, aber zumindest schien sie verlässlicher. Weit im voraus zu planen, ist jedenfalls in diesen unsicheren Zeiten eher aus der Mode gekommen. Wer etwa als Veranstalter kurzfristig kalkuliert, verringert auch das Risiko, auf etwaige ungute Entwicklungen reagieren zu müssen. "Aufgrund der leider immer wieder notwendigen Programmänderungen und der aktuell häufig wechselnden staatlichen Vorschriften für unsere Veranstaltungen haben wir auch im März auf die Drucklegung eines Spielplans verzichtet", erklärt Marion Brück vom Kulturamt Unterhaching. Nun, das tut zum einen der Qualität der Veranstaltungen keinen Abbruch, zum anderen können sich Interessierte natürlich auch problemlos über www.kubiz-kulturamt.unterhaching.de informieren, überdies liegt ein kleiner Flyer in Rathaus, Bücherei und im Kubiz aus.

Nach einer durch die Faschingsferien bedingten Kurzpause belebt sich die Bühne des Kubiz jedenfalls wieder - zu den Höhepunkten dürfte die Aufführung der romantischen Operette "Das Land des Lächelns" von Franz Lehár am 19. März sowie einen Tag später die Theatervorstellung "Mein Blind Date mit dem Leben" nach dem gleichnamigen Buch von Saliya Kahawatte (das auch verfilmt wurde) gehören. Am Wochenende drauf meint der Zauberkünstler Christian de la Motte "Realität kann jeder" und verbindet in seiner One-Man-Show am 26. März Zauberei, Comedy und Lebensweisheiten zu einer mutmaßlich charmanten Herausforderung für Verstand und Bauchmuskeln der Zuseher. Pianist Axel Zwingenberger und Schlagzeuger Torsten Zwingenberger, die am Sonntag, 27. März, im Kubiz gastieren, firmieren als "Boogie Woogie Brothers" - sie genießen in der Tat schon seit Jahrzehnten internationales Renommee in der Boogie-Woogie- und Jazz-Szene. Am 1. April liest dann Kabarettist Holger Paetz dem Publikum die Leviten mit seinem Programm "Fürchtet euch nicht".

Zuvor ballt sich an diesem Wochenende aber noch mal das kulturelle Angebot: Am Freitag, 18. Februar, gibt es Shakespeares zeitlos zauberhafte Komödie "Ein Sommernachtstraum", eine Produktion des Münchner Ensembles Persona, Beginn ist um 19 Uhr. Am Samstag, 19. Februar, gibt die Münchner Volkssänger-Bühne ein Gastspiel im Kubiz mit "Das ewige Spui von Tod und Deife" - das Stück wurde im Januar im Kleinen Theater Haar uraufgeführt, Autor ist der gebürtige Unterhachinger Roland Beier, Beginn um 20 Uhr. Am Sonntag, 20. Februar, spielen Mitglieder und Akademisten der Münchner Philharmoniker ein Konzert für Kinder im Kubiz. Unter dem Titel "Spaß mit Musik von Erik Satie" wird das junge Publikum durch das bunte Leben des französischen Komponisten geführt. Die Leitung hat der in Gauting lebende frühere Solo-Cellist der Münchner Philharmoniker Heinrich Klug, der 2016 mit einem Tassilo-Preis des SZ für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden ist. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.

Karten für die Veranstaltungen gibt es unter anderem im Kubiz (Telefon 089/66 55 53 16) oder online über https://kubiz-tickets.reservix.de.