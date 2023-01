Musik- und Tanzerlebnis aus Kuba: Die aufwendige Show "Pasión de Buena Vista" wird Ende Januar in Unterhaching gezeigt.

Trotz der angespannten Finanzlage in der Gemeinde bietet das Unterhachinger Kulturamt in der letzten Spielzeit unter Leiterin Ursula Maier-Eichhorn ein qualitätvolles Programm an. Eine teure Ballettveranstaltung zum Saisonende allerdings wurde gestrichen.

Von Udo Watter, Unterhaching

Jetzt, da sich die lange Wartezeit dem Ende nähert, steigt die Vorfreude mit jedem Tag. Ursula Maier-Eichhorn, Kulturamtsleiterin in Unterhaching, fiebert der Vorstellung von "Pasión de Buena Vista" am Sonntag, 29. Januar, im Kubiz auch deswegen besonders entgegen, weil diese groß dimensionierte Veranstaltung in den vergangenen Jahren pandemiebedingt mehrfach verschoben werden musste. "Ja, darauf freue ich mich besonders", sagt sie.

Die international erfolgreiche Revue aus Kuba, die "heiße Rhythmen, mitreißende Tänze, exotische Schönheiten und traumhafte Melodien" verspricht - und die demnächst auch in Garching (27. Januar), Unterschleißheim (1. Februar) und Ottobrunn (2. Februar) zu sehen ist - dürfte freilich nur ein Höhepunkt der kommenden Unterhachinger Kultursaison werden.

Auftakt ist bereits am Sonntag mit "Der Feuervogel"

Auftakt ist bereits an diesem Sonntag, 15. Januar, mit der Inszenierung von "Der Feuervogel", ein Märchen für die ganze Familie, flankiert von der Musik Strawinskys (Beginn 17 Uhr). Neben diversen Theater- und Opernaufführungen wie "Fahrenheit 451" nach Ray Bradbury oder Smetanas "Verkaufte Braut" und einer Vielzahl an Kabarettangeboten - von H.G Butzko bis zur Lokalmatadorin Corinna Binzer - wird gerade die Ballett-Gala der Benedict Manniegel Dance Company im Mai exklusiven Glamour ins Kubiz bringen: Es ist ein Jubiläumsabend zu Ehren von Choreograf und Ballettpädagoge Heinz Manniegel. Zudem gibt es erstmals ein Jazz-Weekend von 19. bis 21. Mai, das in Kooperation mit der katholischen Pfarrei St. Birgitta konzipiert wurde. "Das Programm ist wieder ganz ansehnlich geworden", urteilt Maier-Eichhorn.

In der Tat: Aufgrund der angespannten finanziellen Lage in Unterhaching - wegen drastischer Einbrüche bei den Gewerbesteuereinnahmen ist im Oktober 2022 eine Haushaltssperre verhängt worden - ist die ursprünglich anvisierte Zahl der Vorstellungen allerdings etwas reduziert worden. Die internationale Siba-Ballett-Gala, die vor der Pandemie traditionell die Unterhachinger Saison im Sommer glanzvoll abgeschlossen hat, wird wegen der hohen Kosten heuer etwa nicht stattfinden.

"Wir würden gern volle Kraft voraus gehen, können aber nur auf Optionsbasis Termine festsetzen."

Ursula Maier-Eichhorn, unter deren Ägide das Kubiz zu einer Ballett-Hochburg avanciert ist, findet das natürlich schade, obgleich sie generell der Gemeinde dankbar ist, aktuell immer noch einen so qualitätvollen Spielplan anbieten zu können. Zumal es ihre letzte Spielzeit ist: Im Laufe der Saison wird sich Maier-Eichhorn verabschieden, vom 1. Juni an ist sie im Ruhestand. Ihre finalen Jahre als Kulturamtsleiterin hätte sie sich selbstverständlich anders vorgestellt: "Erst die Pandemie, das war teilweise wirklich grauslich. Und dann, nachdem sich alles langsam wieder normalisiert und die Zuschauer zurückkehren, müssen wir uns mit der finanziellen Krise auseinandersetzen."

Detailansicht öffnen Geht mit Ende in der Saison in den Ruhestand: Kulturamtsleiterin Ursula Maier-Eichhorn. (Foto: Claus Schunk)

Gerade in der Kulturbranche, wo ja längerfristige Planungen mit Künstlern und Agenturen nötig sind, ist die derzeit ungeklärte Situation schwierig. "Es ist knifflig", sagt Maier-Eichhorn, "wir würden gern volle Kraft voraus gehen, können aber nur auf Optionsbasis Termine festsetzen." Insgesamt hat ihr die jüngere Vergangenheit daher den Gedanken an den bevorstehenden Abschied leichter gemacht. "Früher hätte ich mir das nicht vorstellen können, aber ich freue mich auch drauf."

Bis zum endgültigem Adieu fließt aber noch ein wenig Wasser den Hachinger Bach hinunter und Maier-Eichhorn, die seit 1985 das Kulturamt in der zweitgrößten Gemeinde des Landkreises München leitet, wird sicher noch einige schöne Live-Erlebnisse im Kubiz mit dem Publikum teilen können.

Der Verkauf von Wahlabonnements und Einzelkarten läuft bereits. Das normale Wahlabo beinhaltet mindestens sechs Veranstaltungen und das Kinder-Abo mindestens vier Vorstellungen. Weitere Informationen gibt es unter www.unterhaching.de/kultur.