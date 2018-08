9. August 2018, 21:50 Uhr Unterhaching Kräuter sammeln und binden

Traditionell am Vortag von Maria Himmelfahrt lädt der Gartenbauverein Unterhaching seine Mitglieder und Gäste aus der Region dazu ein, Heilkräuter im Infineon-Park zu sammeln und diese zu Kräuterbuschen zu binden. Treffpunkt ist am Dienstag, 14. August, um 16 Uhr am Eingang Biberger Straße. Die Kräuterbuschen sollten immer aus einer heiligen Anzahl von Kräutern bestehen, etwa sieben, zwölf, 24 oder 72, gesammelt werden Johanniskraut, Scharfgabe, Thymian, Beifuß, Arnika, Frauenmantel, Eisenkraut und viele weitere Kräuter. Die Tradition geht auf die Marienlegende zurück, die besagt, dass am dritten Tag nach dem Begräbnis Mariens die Apostel ihr Grab besuchten und statt der Maria verschiedene Heilkräuter vorfanden.