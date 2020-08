Welche Maßnahmen hat die Gemeinde Unterhaching in Vorbereitung für den Fall eines zweiten Lockdowns und einer weiteren Welle an Infizierungen? In einem gleichlautenden Antrag fordern die Grünen im Gemeinderat die Rathausverwaltung auf, in der Septembersitzung ihre Konzepte darzulegen, so etwa für einen normalen Betrieb von Kita, Kindergarten und Schulen auch unter verschärften Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen oder die Hilfe für Jugendliche, um die langfristigen gesundheitlichen Folgen insbesondere psychischer Art aufgrund eines fehlenden Austausches mit Gleichaltrigen abzufedern. Die Verwaltung soll außerdem erklären, welche Maßnahmen sie gegebenenfalls ergreifen will, um Besuche zwischen Menschen in Pflegeheimen und ihren Angehörigen auch unter verschärften Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen zu ermöglichen. Schließlich soll die Verwaltung mitteilen, an welche Maßnahmen sie denkt, um Frauen und Kindern einen Ausweg aus Situationen der häuslichen Gewalt aufzuzeigen.