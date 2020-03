Neue Sichtweisen auf den Konflikt in Syrien will an diesem Montag, 9. März, bei der Volkshochschule die Nahostexpertin und freie Korrespondentin Karin Leukefeld bieten. Sie spricht über Kriegsursachen, politische Interessenslagen und die heutige Situation in Syrien. Die Veranstaltung findet im Ortszentrum Unterhaching, Hofmarkweg 7, VHS-Raum 3 und 4, statt und dauert von 19 bis 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet neun Euro.