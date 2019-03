8. März 2019, 22:12 Uhr Unterhaching Kleine Gärten kreativ gestalten

Die Grundstücke im Landkreis werden von Generation zu Generation immer kleiner. Die meisten Menschen sind glücklich, wenn sie überhaupt noch ein Stückchen Erde besitzen, dass sie gestalten und bepflanzen können. Doch wie schafft man es, alle seine Ideen und Wünsche auf so wenig Platz zu verwirklichen? Landschaftsarchitekt Ralph Eid lässt am Dienstag, 12. März, an seinem großen Erfahrungsschatz teilhaben und gibt interessierten Hobbygärtnern Tipps für eine anspruchsvolle Gartengestaltung auf kleinen Grundstücken. Beginn ist um 19.30 Uhr im Pfarrheim St. Alto, Max-Planck-Straße. Die Teilnahme ist kostenlos.