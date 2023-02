Die Kitagebühren steigen deutlich, auch weil die Gemeinde in den vergangenen Jahren zurückhaltend bei Erhöhungen war.

Die Gemeinde Unterhaching hat jahrelang die Elternbeiträge für die Kindergärten nicht erhöht. Doch jetzt, da bei den Haushaltberatungen jeder Cent umgedreht wird, bittet sie die Familien mehr als bisher zur Kasse. Je nach Buchungszeit müssen die Eltern von April an zwischen 50 und 110 Euro mehr für die Betreuung ihrer Kinder in den gemeindlichen Einrichtungen zahlen. Zu viel, finden die Grünen und stimmten im Finanzausschuss zuletzt gegen den Neuerlass der Gebührensatzung. Die Mehrheit sprach sich allerdings dafür aus.

Kinderbetreuung ist ein teures Geschäft für die Kommunen. Denn trotz des Konnexitätsprinzips sind sie mit den Kosten für den Betrieb der Einrichtungen belastet, eine Pflichtaufgabe, für die sich die Ausgaben für Personal-, Energie- und Sachkosten summieren. 300 Euro pro Kind zahlt die Gemeinde, und da sind die Gebäudekosten noch gar nicht mit eingerechnet. Bislang betrug die Gebühr für einen Platz für drei bis vier Stunden Betreuung 105 Euro, wobei 100 Euro der Freistaat Bayern übernimmt. Jetzt soll die Gebühr pro Monat auf 155 Euro steigen. Für sechs bis sieben Stunden geht es von 135 auf 215 Euro rauf, die maximale Betreuungszeit von neun bis zehn Stunden kostet künftig statt 165 dann 275 Euro. Man habe sich bei der Festlegung an den umliegenden Gemeinden orientiert, sagte Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD).

Armin Konetschny von den Grünen bezeichnete die Erhöhung als "drastisch". Er streitet gar nicht ab, dass die aktuellen Gebühren zu niedrig sind, doch sei das aufgrund "struktureller Fehler der letzten Jahre" passiert. Nun aber in einer Krise, in der alles teurer werde, in der die Familien auch mehr für die Heizung, mehr für Lebensmittel und mehr für häusliche Bedarfe zahlen müssten, sei eine Erhöhung um tausend Prozent nicht tragbar. Langfristig müsse die Gemeinde von den Kosten runter, aber man dürfe die Bürgerinnen und Bürger nicht überlasten. Astrid Abou El Ela vom Referat für Betreuung und Bildung versuchte die Bedenken allerdings zu zerstreuen. Die Rückmeldung von den Elternbeiräten habe ergeben, dass die Bereitschaft bestehe, mehr zu zahlen. Es sei auch eine Wertschätzung der Arbeit, wenn der Beitrag angepasst werde.