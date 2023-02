Mitten in Unterhaching:Heiliger Bimbam

Kolumne von Iris Hilberth, Unterhaching

Bayerische Souvenirgeschäfte bieten oft seltsame Dinge an, darunter auch Uhren, die rückwärts laufen, also nicht rechtsrum sondern linksrum. Auf dem Ziffernblatt ist dann meist zu lesen: "In Bayern geh'n die Uhren anders." Es gibt Leute, die finden das witzig. Sie lachen sich schlapp darüber, dass die Uhr fast immer die falsche Zeit anzeigt. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, denn heutzutage hat jeder ein Handy, das die Uhrzeit anzeigt. Da braucht man keine Küchenuhr mehr. Und auch keine Armbanduhr. Noch nicht einmal Kirchturmuhren. Oder doch?

In Unterhaching jedenfalls ist man im Rathaus weiterhin überzeugt davon, dass Kirchturmuhren eine Notwendigkeit sind, die bezuschusst gehört. Man glaubt, aus dieser Nummer nicht rauszukommen, weil die Uhren ganz einfach zum Ortsbild gehören, und wer weiß: Vielleicht schaut ja doch mal jemand drauf. Man erinnert sich sicher an den Ärger, den Oberhaching mit seinen Bürgern wegen der ewig kaputten Bahnhofsuhr hatte. Die lief noch nicht mal falsch herum, sondern gar nicht.

Dabei ist die Abmachung, dass die Gemeinde sich um den Unterhalt der Chronografen an den Gotteshäusern zu kümmern hat, schon etwas aus der Zeit gefallen. Der Bürgermeister in Unterhaching ist überzeugt davon, dass die Gemeinde schon seit dem Mittelalter für die Uhr zahlen muss, wenn sie eine will. Tatsächlich gibt es das Bayerische Gemeindeedikt von 1818/34 und die Gemeindeordnung von 1869, die das so geregelt haben. Auch in Unterhaching existieren Absprachen für Uhren an drei Türmen. Und obwohl aktuell kräftig gespart werden soll: Die 750 Euro für die Turmuhren der katholischen Kirchen St. Alto und St. Birgitta sowie der evangelischen Heilandskirche werden nicht angetastet. So steht es in der Beschlussvorlage für die Haushaltsberatungen und so hat es der Finanzausschuss auch abgenickt.

Das seltsame dabei aber ist: St. Birgitta hat gar keine Kirchturmuhr. Weder eine die rechts- noch linksherum läuft oder gar stehen bleibt. Denn St. Birgitta ist eine Kirche ohne Turm. Es ist nicht so, dass jemand wegen knapper Kasse die Uhr samt Turm auf Ebay verkauft hätte wie der Bürgermeister die Designer-Möbel aus dem Sitzungssaal. St. Birgitta hatte nie einen Kirchturm. Noch nicht einmal Glocken. Allerdings soll es Verhandlungen mit dem evangelisch-lutherischen Pfarramt geben, den Protestanten die Glocken abzukaufen. Aber ob die zum richtigen Zeitpunkt läuten?